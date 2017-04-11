Приморцы стали призерами Первенства России по традиционному ушу

В Москве состоялись чемпионат и первенство России по традиционным видам ушу. В соревнованиях приняли участие более 600 лучших спортсменов из 10-ти федеральных округов. В программу состязаний вошли различные стили традиционного ушу, показывающие все многообразие этого вида спорта.

Команду Приморского края представляли на этих соревнованиях четыре уссурийских спортсмена: Галина Танкевич, Станислав Ан, Елизавета Ганжа, Захар Селиванов и владивостокская спортсменка Виктория Яриловец.

В результате упорной спортивной борьбы в стиле бацзицюань «золото» завоевал Захар Селиванов. Также улучшить свой прошлогодний результат – «бронзу» на первенстве России, удалось Елизавете Ганжа. В этот раз у нее серебряня медаль в номинации сянсинцюань (имитационные стили ушу).

Четвертое место в комплексах с длинным оружием пудао завоевала Виктория Яриловец. Остальные участники приморской команды достойно представили свой край, войдя в десятку лучших спортсменов в своих возрастных группах.

В мае прошедшие отбор спортсмены смогут принять участие в чемпионате и первенстве Европы по ушу, которые будут проходить в столице Грузии Тбилиси. В июне сборная Приморья примет участие в соревнованиях по ушу в г. Харбин (КНР) в рамках спортивной программы фестиваля «Дни Приморского края в провинция Хэйлунцзян».

Федерация ушу Приморского края