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Перевод документов с нотариальным заверением: услуги от профессионалов Avis Rara

перевод с заверением в МосквеМеждународное агентство Avis Rara представляет услуги нотариального перевода в Москве: https://avisrara.ru/services/notarization/translation-documents-notarized. Бюро осуществляет перевод личных документов более чем с 50 иностранных языков на русский с последующим заверением у частного нотариуса.

С необходимостью предъявления нотариально заверенных переводов сталкиваются иностранные граждане при обращении в различные государственные органы, например, при заключении брака, трудоустройстве и других видах социальной активности. Также услуга актуальна для российских граждан, когда нужно выполнить перевод документов с русского на иностранный язык для оформления визы или заключения международных контрактов с заграничными партнерами. 

Предложение от московского бюро переводов Avis Rara

Агентство переводов работает в Москве с 2005 года, предоставляя услуги по письменному и устному переводу, а также нотариальному заверению документов. Сотрудничество с квалифицированными нотариусами и  переводчиками более чем с 50 языков мира ускоряет процесс — заказы выполняются оперативно и с гарантией на перевод.

услуги перевода

Как проводится нотариальное заверение документов:

  1. Заказчик обращается в агентство для перевода документов с нотариальным заверением. Заявку можно оставить в режиме онлайн или при личной встрече в офисе. 
  2. Работа над переводом поручается квалифицированному переводчику, в совершенстве владеющему указанным заказчиком языком. Работа над переводом проходит трехэтапную проверку качества, что гарантирует отсутствие опечаток и ошибок. 
  3. Перевод сшивается с оригинальным документом. 
  4. Переводчик ставит свою подпись, а нотариус заверяет документ печатью с нотариальной надписью на государственном языке.

Почему стоит обратиться в переводческое агентство Avis Rara

  • большой опыт работы бюро переводов — более 12 лет;
  • предоставление гарантий на выполненные работы;
  • удобная система оплаты и конкурентные цены;
  • оперативное выполнение срочных переводов;
  • строгое соблюдение конфиденциальности информации;
  • доставка документов курьером по Москве. 

Поскольку требования к документам, выдвигаемые официальными структурами, периодически меняются, лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят перевод и нотариально заверят документы в согласии с действующим законодательством.





Опубликовано:   Сегодня, 12:23      |      Категория:  Новости
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Этот груз прибыл в адрес общества с ограниченной ответственностью,
4-07-2013, 12:32, Новости
Этот груз прибыл в адрес общества с ограниченной ответственностью, которое импортировало товары из Китая. Это многочисленные предметы канцелярии (разнообразные блокноты, наборы ручек, записные...
Подробнее
Судьба Приморскгидромета оказалась под вопросом
10-11-2010, 20:29, Новости
Сотрудники приморского гидрометцентра не могут сделать самый важный для себя прогноз: будет ли организация существовать после 2012 года. Минфин грозится сократить выделение средств на 90 процентов....
Подробнее
Работодателям ужесточили уголовную ответственность
24-12-2010, 13:40, Новости
Президент Дмитрий Медведев подписал указ о внесении изменений в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность работодателей за невыплату зарплат, пенсий, стипендий и других пособий. Об этом глава...
Подробнее
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетит Владивосток
7-09-2012, 13:39, Новости
9 сентября (воскресенье) с 10:30 до 12:30 в конференц-зале научной библиотеки ДВФУ (ул. Алеутская, 65-б, четвертый этаж) пройдет встреча известной спортсменки, тренера и общественного деятеля Ирины...
Подробнее
В России открывается крупнейший рок-фестиваль «Нашествие»
8-07-2011, 14:33, Новости
В десятом "Нашествии" - главном рок-фестивале СНГ - примут участие группы из России, Украины, Белоруссии, а теперь еще и из Казахстана. В Большом Завидово уже смонтированы четыре сцены и киноэкран....
Подробнее
Сотрудников УК оденут в спецодежду
29-02-2012, 11:27, Новости
Очередная презентация состоялась сегодня, 28 февраля, для сотрудников управляющих компаний в администрации Владивостока. Провела ее одна из компаний города, специализирующаяся на выпуске спецодежды и...
Подробнее
10 лет «Билокси-блюзу».
16-11-2009, 19:08, Новости
4 и 5 декабря на сцене Дома офицеров флота состоятся юбилейные показы спектакля театра ТОФ «Билокси-блюз»....
Подробнее
При утвержденном объеме финансирования в 23,2 млрд.
18-09-2013, 15:42, Новости
При утвержденном объеме финансирования в 23,2 млрд. рублей за пять лет на мероприятия по ремонту, строительству и реконструкции приморских дорог было израсходовано 20,6 млрд. рублей. Исполнение...
Подробнее
Уссурийцам отключали электричество по закону
7-09-2011, 16:58, Новости
Решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока отменено решение прокурора г.Уссурийска, запрещающее сотрудникам Уссурийского филиала ОАО «ДЭК» - отключать должников - физических...
Подробнее

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