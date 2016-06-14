ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кими Райкконен: Всё испортил мой первый круг Пилот Ferrari Кими Райкконен признался, что в гонке в Бахрейне его сильно подвел неудачный первый круг. «Честно говоря, автомобиль прекрасно работал, так что жаловаться мне не на что, – сказал Райкконен, финишировавший четвертым. – Я ужасно стартовал, а первые повороты были отвратительными. После этого мне пришлось выступать в роли догоняющего. Конечный результат меня, конечно расстроил, но я всё равно чувствую, что был достаточно быстр, однако меня подвел старт». Райкконен признался, что ему не повезло застрять за Фелипе Массой, которого он сначала прошел на восьмом круге, но потом из-за появления автомобиля безопасности снова был вынужден прессинговать. «Я довольно быстро прошел Массу, но потом мне не повезло с сейфти-каром, – продолжил Кими. – С того момента он прибавил в некоторых местах, поэтому его было сложно пройти. Но я всё равно смог это сделать, хоть и не сразу – Williams обычно быстры на прямых. Так что у нас была скорость, но не повезло с первым кругом и сейфти-каром». Текстовую трансляцию гонки в Бахрейне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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