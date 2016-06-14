Кими Райкконен: Всё испортил мой первый круг

Пилот Ferrari Кими Райкконен признался, что в гонке в Бахрейне его сильно подвел неудачный первый круг.«Честно говоря, автомобиль прекрасно работал, так что жаловаться мне не на что, – сказал Райкконен, финишировавший четвертым. – Я ужасно стартовал, а первые повороты были отвратительными. После этого мне пришлось выступать в роли догоняющего.Конечный результат меня, конечно расстроил, но я всё равно чувствую, что был достаточно быстр, однако меня подвел старт».Райкконен признался, что ему не повезло застрять за Фелипе Массой, которого он сначала прошел на восьмом круге, но потом из-за появления автомобиля безопасности снова был вынужден прессинговать.«Я довольно быстро прошел Массу, но потом мне не повезло с сейфти-каром, – продолжил Кими. – С того момента он прибавил в некоторых местах, поэтому его было сложно пройти. Но я всё равно смог это сделать, хоть и не сразу – Williams обычно быстры на прямых.Так что у нас была скорость, но не повезло с первым кругом и сейфти-каром».Текстовую трансляцию гонки в Бахрейне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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