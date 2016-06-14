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Для приморских тренеров проведут семинар «Современные технологии подготовки хоккеистов»

Для приморских тренеров проведут семинар «Современные технологии подготовки хоккеистов»
С 25 по 28 мая на «Фетисов Арене» СК «Адмирал» и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко проведут масштабный учебно-практический семинар и курсы повышения квалификации «Современные технологии подготовки хоккеистов» для всех тренеров Приморья.

Более 30-ти тренерам из всех хоккейных городов Приморья – Владивостока, Артёма, Уссурийска, Большого Камня, Чугуевки, Находки, а также из Благовещенка – будет прочитан курс лекций, проведены семинары и мастер-классы с последующей выдачей дипломов о повышении квалификации от Дальневосточной государственной академии физической культуры, что находится в Хабаровске.

Спортивный клуб «Адмирал» также предоставит наставникам практическую возможность позаниматься на льду «Фетисов Арены», провести медико-психологические исследования команд, побывать на мастер-классах и повысить уровень тренерского мастерства. За счет партнера проекта – Фонда Тимченко – все расходы по обучению для тренеров являются бесплатными, а части наставников из самых отдаленных уголков края будет оплачен проезд, проживание и питание во Владивостоке. Мы уверены, что профессиональные знания необходимы современному спорту, это ведет к развитию каждого конкретного тренера, хоккейной школы, в которой он работает, а также детей, которых он тренирует.

Если кто-то из тренеров в Приморье не получил приглашение на семинар, но хочет поучаствовать в нем – пишите в ДЮСШ «Адмирал» на school@hcadmiral.ru.

Напомним, что это уже второй большой образовательный проект от «Адмирала». В прошлом году в рамках программы «Большого хоккея», реализуемой ХК «Адмирал», доктор наук, профессор, преподаватель Высшей школы тренеров знаменитый тренер и специалист по физподготовке Василий Коновалов провёл семинар с наставниками детских хоккейных школ Приморья.



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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