Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Женевский автосалон 2017. Правила – побоку! - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:09      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Минпромторг и администрация президента прокомментировали уход General Motors - автоновости
26-03-2015, 08:55, Автоновости
Представители российского Минпромторга сообщили, что американский концерн General Motors вернется в Россию после восстановления российского авторынка....
Подробнее
Mercedes-Benz готовится обновить семейство своих внедорожников - автоновости
9-02-2015, 17:55, Автоновости
Немецкий премиальный автопроизводитель Mercedes-Benz готовится обновить свою линейку внедорожников....
Подробнее
Немецкие предприятия Volkswagen будут выпускать автомобили из корейской стали - автоновости
29-11-2014, 00:04, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Volkswagen будет выпускать автомобили с применением корейских материалов....
Подробнее
Geely и Volvo построят новый компакт для Западной Европы
7-02-2014, 17:08, Автоновости
Китайский концерн Geely и принадлежащая ему скандинавская марка Volvo приступили к созданию нового ситикара, который будет реализовываться и на европейском рынке....
Подробнее
В США показали обновленный Chrysler 300 - автоновости
8-12-2014, 13:55, Автоновости
Представители американского автопроизводителя Chrysler Group поделились подробностями об обновленной версии модели Chrysler 300....
Подробнее
Почему в Москве будут строить меньше парковок? - автоновости
6-08-2015, 16:57, Автоновости
Представители московских властей объяснили, почему в столице будет строиться мало парковок для автомобилей....
Подробнее
Ford закрывает все свои предприятия в Австралии - автоновости
9-10-2016, 09:04, Автоновости
К аналогичному шагу готовятся еще два автопроизводителя – Toyota и Holden....
Подробнее
General Motors прекратил поставлять свои автомобили в Россию - автоновости
21-12-2014, 16:42, Автоновости
Еще один зарубежный автопроизводитель прекратил поставки своих автомобилей в Россию....
Подробнее
Land Rover воскресит 25 внедорожников Series I - автоновости
8-04-2016, 06:51, Автоновости
25 послевоенных Series I вернутся в строй после 68 лет забвения....
Подробнее
Ford приостановил серийную сборку тяжелых пикапов F-Series Super Duty - автоновости
15-10-2016, 09:01, Автоновости
Остановка конвейера, как утверждают в компании, вызвана «проблемами с комплектующими»....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU