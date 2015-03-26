ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Женевский автосалон 2017. Правила – побоку! - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 09:09 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Представители российского Минпромторга сообщили, что американский концерн General Motors вернется в Россию после восстановления российского авторынка.... Подробнее Немецкий премиальный автопроизводитель Mercedes-Benz готовится обновить свою линейку внедорожников.... Подробнее Немецкий автопроизводитель Volkswagen будет выпускать автомобили с применением корейских материалов.... Подробнее Китайский концерн Geely и принадлежащая ему скандинавская марка Volvo приступили к созданию нового ситикара, который будет реализовываться и на европейском рынке.... Подробнее Представители американского автопроизводителя Chrysler Group поделились подробностями об обновленной версии модели Chrysler 300.... Подробнее Представители московских властей объяснили, почему в столице будет строиться мало парковок для автомобилей.... Подробнее К аналогичному шагу готовятся еще два автопроизводителя – Toyota и Holden.... Подробнее Еще один зарубежный автопроизводитель прекратил поставки своих автомобилей в Россию.... Подробнее 25 послевоенных Series I вернутся в строй после 68 лет забвения.... Подробнее Остановка конвейера, как утверждают в компании, вызвана «проблемами с комплектующими».... Подробнее