Серхио Перес: В гонке мы использовали все возможности
Force India осталась довольна результатом гонки в Бахрейне – Серхио Перес и Эстебан Окон смогли прорваться в топ-10, заработав важные очки для команды.«Я очень горжусь своей командой. Седьмое место с 18-го – прекрасный прорыв, – признался Серхио. – Это уже наша тринадцатая гонка подряд в очках, что является невероятным достижением. На первом круге я сумел отыграть пять позиций, а моя резина на первом отрезке сработала идеально: мы долго выжидали, и затем вовремя появился сейфти-кар.Думаю, мы использовали все возможности, вся команда – инженеры и механики – сыграла свою роль в достижении такого результата. Мы еще раз показали, что не собираемся сдаваться и после сложной квалификации можем провести хорошую гонку».Эстебан Окон добавил: «Приятно заработать еще одно очко, но автомобиль безопасности стоил мне, наверное, трех позиций. Жаль, что сейфти-кар появился сразу после моего первого пит-стопа.Гонка оказалась захватывающей, я упорно сражался за каждое место.На старте я отыграл четыре позиции, а мы в очередной раз доказали, что наш автомобиль, наверное, сильнее в гонке, чем в квалификации.Моей целью перед началом сезона было постараться набирать очки в каждой гонке. Пока я успешно с этим справляюсь, однако у нас есть потенциал заработать еще больше очков».Текстовую трансляцию гонки в Бахрейне с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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