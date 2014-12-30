Subaru показала салон нового кроссовера - автоновости
Subaru показала салон нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель
Компания Subaru привезла на мотор-шоу в Нью-Йорк концепт семиместного кроссовера Ascent, который станет серийным в следующем году и займет место флагмана линейки японской компании
Впервые концепт был показан на мотор-шоу в Лос-Андежелесе в ноябре прошлого года. Тогда он носил имя Subaru Viziv 7 SUV и о том, как выглядит интерьер кроссовера оставалось только догадываться.
Сейчас же Subaru показала салон автомобиля. Интерьер имеет двухцветное исполнение, у концепта полностью цифровая приборная панель, на центральной консоли расположился экран информационно-развлекательной системы и блоки управления климат-контролем и аудиосистемой. Селектор «автомата» выполнен в виде джойстика. У концепта непривычная компоновка 2+2+3: то есть в первых двух рядах установлено по два сиденья, а на последнем — три.
Серийная версия кроссовера будет оснащаться новым «оппозитником» с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Производство кроссовера будет организовано на североамериканском заводе компании в Индиане.
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