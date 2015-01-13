Посетители Гран При России получат скидки в отелях Сочи
В гостиницах Сочи действуют выгодные пакетные предложения в дни Гран При России Формулы 1.До FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 остается две недели, и у болельщиков из других городов и стран, кто еще не определился с проживанием в Сочи в дни гонки, есть время, чтобы выбрать наиболее комфортный вариант размещения в отелях черноморского курорта.Сочи Автодром удачно расположен в курортной зоне – Имеретинской низменности, и органично вписан в инфраструктуру Олимпийского парка. Множество отелей разной категории – от гостевых домов до фешенебельных пятизвездочных отелей, построенных к Зимним Олимпийским Играм 2014 года, позволяет туристам выбрать гостиницу в соответствии со своим бюджетом.Одним из наиболее выгодных пакетных предложений от организаторов Гран При России является «Билет + Отель» в городе-отеле «Бархатные сезоны» – от 14 000 рублей за человека. «Пакет» включает в себя билет на гонку, проживание в отеле в номере категории «Стандарт двухместный» с завтраком, трансфер до Сочи Автодрома и обратно. В прошлом году более 1200 туристов воспользовались таким предложением.Пакетные предложения «Билет + Отель» с четырехдневным размещением действуют и в других гостиницах: «Сочи Парк Отеле» (3), апарт-отеле «Имеретинский» (3), отеле «Богатырь» (4), делюкс-отеле «Русские сезоны» (4), гостиничном сначала комплексе «Bridge resort» (4), гранд-отеле «Жемчужина» (4), в отеле «Сочи Мариотт Красная поляна» (5*), в самом сердце горнолыжного курорта.Кроме того, один из крупнейших туристических операторов, «Coral Travel», предлагает пакетные туры с перелетом в Сочи.Подробная информация о пакетных предложениях по ссылке.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
На ультрасовременном стадионе "Фишт" в Сочи состоялась красочная и самая амбициозная в техническом отношении церемония открытия зимних Олимпийских игр. Тема шоу – "Сны о России", а главная героиня -...
После великолепного уик-энда в Австрии пилот Manor Паскаль Верляйн первым закончил борьбу на Гран При Великобритании. «Я не мог избежать вылета: мы перешли на промежуточные шины, проехали один круг,...
В субботу, 13 февраля, пройдет забег в поддержку первого международного ледового полумарафона Vladivostok Ice Run. "Бежит Весь город спортсмены, домохозяйки, дети и животные!" , "Бежим от простуды -...
Заместитель руководителя Williams Клэр Уильямс призналась, что Алекс Линн был очень убедителен в роли резервного гонщика команды в 2015 году. Алекс продуктивно работал на симуляторе, а также показал...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!