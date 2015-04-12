Новый кроссовер Jeep: первые изображения - автоновости
Новый кроссовер Jeep: первые изображения
Автор фото: фирма-производитель
Компания Jeep привезет на автосалон в Шанхай концепт нового кроссовера, который, по неофициальным данным, получит имя Cloud
Кроссовер с гибридной силовой установкой создавался специально для рынка Поднебесной: власти Китая активно пропагандируют экологически чистые транспортные средства, ограничивая использование автомобилей с обычнм ДВС.
Судя по скетчам, единственное, что будет роднить концепт с нынешними моделями Jeep, это фирменная радиаторная решетка. У концепта короткие свесы, огромные колесные арки, узкие светодиодные фары, затемненные стойки и распашная задняя дверь.
По предварительным данным концепт построен на платформе Jeep Cherokee. Кроссовер получит полуавтономные технологии и пакет самых современных систем безопасности, включая активный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков.
Сегодня в Китае собирают кроссоверы Jeep Cherokee. Местный рынок является для бренда вторым по величине после домашнего Североамериканского.
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