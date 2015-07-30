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Шарль Леклер выиграл спринт в Бахрейне, Лука Гьотто принёс подиум Russian Time

Слушатель гоночной Академии Ferrari Шарль Леклер одержал потрясающую победу в воскресном спринте Формулы 2 в Бахрейне.

Монегаск, выступающий за команду Prema, стартовал пятым и уже по ходу первого круга поднялся на третье место, а затем по внешней стороне в четвёртом повороте обогнал Александра Албона.

По ходу следующих несколько кругов Леклер оказывал давление на лидировавшего пилота Russian Time Луку Гьотто. На восьмом круге Шарль смог сломить сопротивление итальянца и возглавил пелотон, устремившись в отрыв.

В отличие от главной гонки в Ф2 по ходу спринта пит-стоп необязателен, однако Леклер на 14-м круге всё-таки решил сменить шины. Гонщик Prema вернулся на трассу лишь 14-м с отставанием в более чем 20 секунд от лидирующей группы, во главе которой вели сражение Гьотто и Оливер Роуленд.

За счёт свежего комплекта шин Шарль стремительно отыгрывал время и позиции, потерянные после пит-стопа, и к финальной части дистанции вернулся в первую тройку.

На предпоследнем круге протеже Ferrari догнал и без проблем обогнал Роуленда, выйдя на второе место.

Гьотто ушёл лидером на последний круг, однако второй подряд победы Russian Time после успеха Артёма Маркелова в субботу не случилось. В четвёртом повороте новобранец российской команды заблокировал колёса, машину чуть-чуть занесло и мимо, воспользовавшись моментом, промчался Леклер. По ходу оставшейся части круги монегаск оторвался и финишировал с преимуществом в 1,5 секунды.

Гьотто и Роуленд остались на своих позициях, тогда как четвёртым гонку закончил Николя Латифи, опередивший Джордана Кинга и Ника де Вриса.

Албон после уверенного начала заезда оказался только седьмым, а Маркелов финишировал восьмым.

В личном зачёте после двух первых этапов первую строчку занимает Леклер, на восемь очков опережающий Маркелова. Но зато в командном зачёте с таким же отрывом лидирует Russian Time.

Следующий этап Ф2 пройдёт через месяц в Барселоне, 12-14 мая.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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