Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Genesis показал будущего конкурента BMW X5 - автоновости

Genesis показал будущего конкурента BMW X5 - автоновостиGenesis показал будущего конкурента BMW X5

Автор фото: фирма-производитель

Как мы и предполагали на мотор-шоу в Нью-Йорк премиальный бренд компании Hyundai, Genesis, привез концепт своего первого кроссовера, который получил индекс GV80

Кроссовер имеет очень необычную внешность. В передней части доминирует огромная многоугольная хромированная радиаторная решетка. Оптика разбита на два горизонтальных узких блока (в таком же стиле решены и фонари концепта). У Genesis GV80 очень обтекаемые формы, ниспадающая к задней части крыша, стойки позади задних дверей имеют обратный наклон, крылья расширены. Кстати, сами стойки имеют ажурную форму, что, по словам представителей компании, визуально расширяет пространство в салоне. У концепта нет привычных дверных ручек — их роль выполняют сенсорные панели.

«Genesis GV представляет собой кроссовер, демонстрирующий эволюцию бренда с его дизайном вне времени, динамичными и сложными поверхностями, — говорит шеф-дизайнер Genesis Люк Донкерволк. — Многие элементы, которые вы видите на концепте, появятся на будущих серийных моделях Genesis».

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели в глаза бросается узкий 22-дюймовый дисплей, протянувшийся от приборной панели до середины правой части панели. Он виртуально разделен на две зоны, левая предназначена для водителя, правая — для пассажира. У Genesis GV80 широкий центральный тоннель, виртуальная приборная панель, необычный руль с узкой центральной частью.

Серийный кроссовер Genesis должен появиться в ближайшее время — этот сегмент стремительно растет, тогда как спрос на седаны и купе падает.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:00      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Обновленная Corolla стремится в «премиум» - автоновости
19-06-2016, 03:46, Автоновости
Российской аудитории представлена рестайлинговая версия седана Toyota Corolla 11-го поколения. Правда, пока показан лишь предсерийный образец, нет информации ни о комплектациях, ни о силовых...
Подробнее
Chevrolet-Niva обзавелся дополнительными системами безопасности - автоновости
3-07-2016, 20:00, Автоновости
GM-АвтоВАЗ увеличил стоимость своей единственной модели....
Подробнее
Для России – с любовью - автоновости
4-07-2016, 11:55, Автоновости
Большой семейный седан Peugeot 408 был впервые представлен в январе 2010 года на автосалоне в Пекине. В том же году продажи этой модели начались в Китае, а в нашей стране автомобиль появился в...
Подробнее
Самая мощная Alfa Romeo Mi.To
23-01-2009, 11:34, Автоновости
В рамках международного моторшоу в Женеве, которое стартует в марте текущего года, состоится премьера самой мощной версии компактного хэтчбека Alfa Romeo Mi.To, который получит название GTA....
Подробнее
Часть сотрудников компании УАЗ попадет под сокращение - автоновости
1-02-2015, 15:09, Автоновости
Ульяновский автомобилестроительный завод готовится сокращать расходы на фоне экономического спада....
Подробнее
MINI готовит к премьере новую версию Cooper
24-04-2014, 18:30, Автоновости
Менеджер по продукту североамериканского подразделения MINI Пэт МакКенна рассказал о грядущем дебюте новой модификации модели Cooper....
Подробнее
Американский суперкар побил рекорд скорости Bugatti Veyron
3-03-2014, 05:11, Автоновости
Североамериканский гиперкар Hennessey Venom GT установил новый рекорд максимальной скорости для серийных автомобилей, однако в Книгу рекордов Гиннесса машина не попала....
Подробнее
Меры государственной поддержки автопрома не приведут к росту выпуска машин - автоновости
19-05-2016, 03:51, Автоновости
Падение российского автопрома замедлится на 5-7% за счет мер государственной поддержки....
Подробнее
Nissan показал обновленный Patrol
11-02-2014, 08:05, Автоновости
Японский производитель в стремлении освежить интерес общественности к рамному внедорожнику Patrol провел рестайлинг автомобиля....
Подробнее
Skoda рассказала о сентябрьских скидках - автоновости
7-09-2015, 23:59, Автоновости
Skoda продлевает действие спецпредложений до конца сентября....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU