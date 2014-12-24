ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Honda озадачены проблемами с мотором в Бахрейне В стане Honda идентифицировали повторяющуюся проблему с MGU-H, по которой отказал двигатель на MCL32 Фернандо Алонсо во втором сегменте квалификации на Сахире. Испанец сумел преодолеть барьер первого сегмента и после квалификации сказал, что мог побороться за 13-е или 14-е место на стартовой решетке. Однако во второй части заезда на его автомобиле отказал двигатель, из-за чего он не смог проехать ни одного быстрого круга. Позднее стало известно, что Honda полностью заменит силовую установку на автомобиле Алонсо перед стартом ГП Бахрейна. Фернандо Алонсо заменят двигатель перед гонкой в Бахрейне AUTOSPORT.com сообщает, что обломки сломанной MGU-H застряли в самом двигателе внутреннего сгорания, что и нанесло непоправимый урон силовому агрегату. Перед отказом на машине Алонсо в пятницу на MCL32 Стоффеля Вандорна случилось две аналогичных проблемы с MGU-H. Глава автоспортивного отдела Honda Юсуке Хасегава заявил, что в стане японского производителя не понимают причин внезапного возникновения таких неисправностей в Бахрейне. «Мы не уверены, что именно привело к отказу, но абсолютно точно, что это была механическая поломка MGU-H, – заявил Юсуке. – Что-то случилось с подшипниками, они просто залипли. Они все сломаны, поэтому нам потребуется их полная замена. Мы не знаем, почему эта проблема возникла три раза и именно здесь. Возможно, причина кроется в чрезмерно высоких температурах».



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Хасегава выразил уверенность в том, что оба автомобиля финишируют в гонке, однако в McLaren опасаются, что дефект MGU-H может проявиться даже по ходу Гран При. «Сейчас нет никакого смысла говорить о приемистости, – сказал Алонсо, который после квалификации провел серьезный разговор с Хасегавой в офисе McLaren. – Мы не можем проехать и круга в квалификации. Какой смысл говорить о скорости, если мы не сможем закончить ни одной гонки в этом сезоне». Текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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