Фелипе Масса: Идеальным исходом квалификации стало бы седьмое место
Пилот Williams Фелипе Масса поделился своими впечатлениями от итогов квалификации в Бахрейне.Валттери Боттас взял первый поул в своей карьере, опередив Льюиса Хэмилтона«Я доволен квалификационной сессией и той работой, которую мы проделали, – заявил бразилец, занявший восьмое место. – Возможно, идеальным исходом стало бы седьмое место, потому что мы потеряли немного времени в самом конце.Я с нетерпением жду воскресной гонки. На протяжении всего уик-энда я доволен поведением машины не только на свежей, но и на изношенной резине. Теперь нужно сосредоточиться на достижении результата в гонке».Сокомандник Массы Лэнс Стролл, завершивший субботу на 12-м месте, заявил: «Если посмотреть на итоговый протокол, можно увидеть, насколько плотные результаты в середине пелотона. Я доволен своим выступлением.Не могу сказать, что у нас возникли серьезные сложности, но было довольно непросто заставить шины работать в нужном температурном режиме в квалификационных попытках. Из-за этого сцепление с асфальтом было далеко не лучшим.Я проехал хороший второй быстрый круг, так как разобрался, в каких местах трассы сцепление было лучше. К сожалению, на второй сегмент у нас остался только один комплект резины. 12-е место – неплохой результат. Очевидно, что мы хотели пробиться в последнюю фазу квалификации, но я все равно доволен итогами субботы».Текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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