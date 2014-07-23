Введение электронных ПТС могут отложить - автоновости

Оформление электронных Паспортов транспортных средств (ЭПТС) в России должно начаться в июле этого года, причем бумажные ПТС больше не будут выдаваться

По мнению представителей Минпромторга, главное преимущество ЭПТС консолидация и хранение информации о транспортном средстве с момента его выпуска до утилизации.

По мнению автопроизводителей введение ЭПТС необходимо отложить как минимум до 2018 года. Пока полностью не готова нормативно-правовая база, не подписано даже постановление правительства о замене бумажных паспортов на электронные.

Кроме того, в настоящее время (период тестовой эксплуатации) в базу нельзя заносить данные пакетно: каждый ЭПТС приходится «вбивать» в базу отдельно. В базе отсутствует интеграция с базами данных стран ЕАЭС. Совершенно неясен вопрос с передачей автомобиля покупателю, предполагается возможность оформления ЭПТС у дилера с помощью электронной подписи (ЭЦП), но она есть далеко не у всех россиян.

В АО «Электронный паспорт» утверждают, что права собственности оформляются договором купли-продажи, а не внесением данных в ЭПТС. А пакетная передача данных требует доработки систем автопроизводителей и импортеров. В компании уверены, что система ЭПТС нормально заработает со второго полугодия этого года.