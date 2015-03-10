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Ромен Грожан: Haas удалось успешно настроить машину в квалификации

Пилот Haas Ромен Грожан похвалил команду за настройки, которые она подобрала для него перед квалификацией в Бахрейне.

В третьей тренировке Ромен жаловался на поведение VF-17, следствием которого стал разворот и авария француза.

Однако в квалификации Грожан сумел пробиться в третий сегмент и занять девятое место.

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«Здорово, что нам удалось исправить ситуацию, – сказал Ромен. – У нас были серьезные проблемы в третьей тренировке, так как я очень плохо чувствовал машину. Но команда проделала отличную работу, настроив ее как следует в квалификации. Уже в первом сегменте я более комфортно чувствовал себя в автомобиле.

Я доволен итоговым результатом. Мы находимся в выгодной позиции перед началом гонки.

В прошлом году я стартовал девятым, а на финише был пятым. Нас ждет длинная гонка, потому что уровень износа резины станет крайне важным фактором».

Его напарник по Haas Кевин Магнуссен замкнул квалификационный протокол. Последнюю попытку датчанина в первом сегменте испортили желтые флаги, спровоцированные остановкой на трассе Карлоса Сайнса.

«Нам не повезло, но такое порой случается. Конечно, такой исход расстраивает, – заявил Кевин. – В воскресенье нужно провести хорошую гонку.

В Китае было легче отыграться, если брать в расчет погодные условия, но мы не сдаемся и постараемся сделать все возможное, чтобы наверстать упущенное».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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