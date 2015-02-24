SMP Racing by AVF подала апелляцию на дисквалификацию Егора Оруджева
Команда SMP Racing by AVF приняла решение подать апелляцию на дисквалификацию Егора Оруджева из протокола первой гонки Формулы 3.5 V8 в Сильверстоуне.Пьетро Фиттипальди выиграл первую гонку Формулы 3.5 V8, Егор Оруджев – второйЕгор финишировал вторым, проиграв 0,7 секунды Пьетро Фиттипальди, однако уже после гонки стало известно, что техническая комиссия аннулировала результат россиянина по причине несоответствия веса автомобиля нормам спортивного регламента.Машина Оруджева весила 712,5 кг, что на 0,5 кг меньше минимального граничного веса.Результат россиянина пока не отменили, потому что SMP Racing by AVF подала апелляцию на решение технической комиссии.В том случае, если результат Егора будет вычеркнут из протокола, на второе место поднимется Альфонсо Селис, а третьим станет напарник Оруджева по команде Матевос Исаакян.«Селис сегодня был необычайно быстр, – сказал после гонки Исаакян. – Сначала я его вообще не видел даже в зеркалах, но внезапно он стал резко прибавлять, приближаясь на 1,5 секунды с круга, хотя я ехал в темпе лидеров.Было понятно, что с такой скоростью ему несложно будет меня опередить. Какое-то время мне удавалось отбивать атаки, но в итоге Альфонсо прорвался».Вторая гонка в Сильверстоуне начнется в воскресенье в 11:55 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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