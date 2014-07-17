В России начались продажи Ford Transit Custom и Turneo Custom - автоновости
В России начались продажи Ford Transit Custom и Turneo Custom
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Российские специализированные Transit центры, в которых продают легкую коммерческую технику Ford, начали получать первые Ford Transit Custom и Ford Tourneo Custom.
Обе модели оснащаются системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», предпусковым отопителем, подогревом передних сидений, боковых зеркал и лобового стекла.
Ford Transit Custom для российского рынка оснащается 2,2-литровым турбодизелем в двух вариантах форсировки (100 и 125 л.с.), в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Данная модель имеет два варианта полной массы автомобиля – 2700 и 3300 кг. Можно выбрать автомобиль с низкой крышей и короткой колесной базой (2933 мм). Объем грузового отсека составляет 6 кубометров и вмещает 3 европаллеты. Цены на модель с учетом действующих маркетинговых предложений начинаются от 1 609 000 руб.
Ford Tourneo Custom доступен к заказу с дизельным двигателем Duratorq объемом 2,2 л (125 л.с.), с 6-ступеначатой «механикой» и передним приводом. Данная модель представлена на в 8-местной версии. Tourneo Custom предлагает на выбор два варианта колесной базы – длинную (габаритная длина – 5,34 м) и короткую (габаритная длина – 4,97 м). Базовая стоимость Tourneo Custom в комплектации Trend с короткой колесной базой начинается от 2 101 000 руб. с учетом действующих маркетинговых предложений.
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