Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед Валттери Боттасом

По завершении квалификации в Бахрейне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по команде Валттери Боттаса с дебютной поул-позицией в карьере.

Валттери Боттас взял первый поул в своей карьере, опередив Льюиса Хэмилтона

Британец проиграл финну неуловимые 0,023 секунды и завтра примет старт гонки со второго места.

«Во-первых, я хочу поздравить Валттери, – сказал Льюис. – Он очень упорно работал, отлично влился в команду и сегодня оказался быстрее меня. Он был лучшим. Я снимаю перед ним шляпу.

Я знал, что проехал отличный первый круг [в третьем сегменте квалификации]. Я посмотрел на экран, увидел, что проиграл совсем немного и подумал: "Ничего себе, это был классный круг, Валттери проделал отличную работу".

Я потерял время на первом секторе, который был моим слабым местом. Валттери, в свою очередь, отлично проехал первый сектор. Во втором и третьем секторах я показал хорошее время, но в совокупности проиграл ему совсем чуть-чуть.

Это была классная битва. Именно такими захватывающими и должны быть квалификации. Такие сражения заставляют нас выкладываться на полную.

В целом я доволен своей работой. Команда также получила отличный результат в виде первого и второго места».

Текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Гран При России: оцениваем пилотов
16-10-2014, 17:50, Спорт
Эд Стро оценил выступление пилотов на дебютном Гран При России, где с лучшей стороны проявили себя не только лидеры чемпионата...
Подробнее
Видео: Документальный фильм о выступлении G-Drive Racing в 2016 году
21-03-2017, 00:00, Спорт
За несколько недель до старта сезона-2017 G-Drive Racing представила короткометражный документальный фильм, повествующий о выступлении российской команды WEC в прошлом году. Начало сезона выдалось...
Подробнее
Молодые хоккеисты из Владивостока отличились на первенстве Дальнего Востока и Забайкалья
11-11-2014, 02:06, Спорт
Приморские команды «Полюс» вернулись с первого этапа первенства Дальнего Востока и Забайкалья. Одна команда выступала в Комсомольске-на-Амуре и заняла третье место, другая сумела в Хабаровске...
Подробнее
Михаил Алёшин завоевал первый поул в IndyCar
21-08-2016, 08:01, Спорт
Михаил Алёшин завоевал свою первую поул-позицию в карьере в серии IndyCar. Гонщик SMP Racing добыл свой первый поул на одном из самых сложных овалов в календаре чемпионата - Pocono Raceway, и завтра...
Подробнее
Сразу пять игроков хоккейного клуба «Адмирал» покидают команду
3-06-2015, 09:45, Спорт
Новость об этом стала одной из самых обсуждаемых. На одном из спортивных ресурсов сообщили, что клубную прописку сменили Ян Коларж, Иван Налимов, Денис Осипов, Иван Глазков, Вячеслав и Владислав...
Подробнее
Nissan объявила составы своих экипажей в преддверии старта сезона WEC
10-03-2015, 10:02, Спорт
Экипажи машин Nissan GT-R LM NISMO под номерами 22 и 23 в чемпионате мира по гонкам на выносливость будут характеризоваться сплавом опыта и молодости. Красные шасси вскоре отправятся в Европу на...
Подробнее
Роман Мавланов нацелен на место в тройке сильнейших в новом сезоне Формулы Renault 3.5
14-11-2014, 02:03, Спорт
Российский гонщик Роман Мавланов подвел итоги прошедшего сезона, в котором он совмещал выступления в Формуле Renault 3.5 и GT Open...
Подробнее
Защитник Василий Березуцкий будет капитаном сборной России в матче с командой Южной Кореи
17-06-2014, 12:54, Спорт
Защитник Василий Березуцкий будет капитаном сборной России в матче группового турнира чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи. Об этом было объявлено на пресс-конференции. "Надеюсь, что я...
Подробнее
Берни Экклстоун: Надеюсь, в McLaren все стороны пойдут на мировую
21-11-2016, 11:47, Спорт
Держатель коммерческих прав Ф1 Берни Экклстоун выразил надежду на то, что крупные акционеры McLaren достигнут перемирия. Рон Деннис был отстранен от должности председателя McLaren в этом месяце после...
Подробнее
Формула E: Сэм Бёрд отпраздновал победу в Буэнос-Айресе
7-02-2016, 18:57, Спорт
Сэм Бёрд выиграл четвертый этап сезона ФЕ 2015/2016 годов в Буэнос-Айресе, сумев отстоять первое место в напряженной борьбе с Себастьеном Буэми. Оба пилота стартовали с разных концов стартовой...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU