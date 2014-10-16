Льюис Хэмилтон: Я снимаю шляпу перед Валттери Боттасом
По завершении квалификации в Бахрейне пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по команде Валттери Боттаса с дебютной поул-позицией в карьере.Валттери Боттас взял первый поул в своей карьере, опередив Льюиса ХэмилтонаБританец проиграл финну неуловимые 0,023 секунды и завтра примет старт гонки со второго места.«Во-первых, я хочу поздравить Валттери, – сказал Льюис. – Он очень упорно работал, отлично влился в команду и сегодня оказался быстрее меня. Он был лучшим. Я снимаю перед ним шляпу.Я знал, что проехал отличный первый круг [в третьем сегменте квалификации]. Я посмотрел на экран, увидел, что проиграл совсем немного и подумал: "Ничего себе, это был классный круг, Валттери проделал отличную работу".Я потерял время на первом секторе, который был моим слабым местом. Валттери, в свою очередь, отлично проехал первый сектор. Во втором и третьем секторах я показал хорошее время, но в совокупности проиграл ему совсем чуть-чуть.Это была классная битва. Именно такими захватывающими и должны быть квалификации. Такие сражения заставляют нас выкладываться на полную.В целом я доволен своей работой. Команда также получила отличный результат в виде первого и второго места».Текстовую трансляцию квалификации Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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