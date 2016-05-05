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Автомобили Hyundai получат голосового помощника - автоновости

Автомобили Hyundai получат голосового помощника - автоновостиАвтомобили Hyundai получат голосового помощника

Автор фото: фирма-производитель

Представители компании Hyundai на мотор-шоу в Нью-Йорке объявили о том, что с 2018 года все новые модели компании будут оснащаться голосовым помощником, который будет работать в паре с Google Assistant

С помощью смартфона и специального приложения владелец автомобиля сможет дистанционно голосом запустить двигатель, заблокировать/разблокировать двери, включить фары или аудиосистему, добавить в навигационную систему новый маршрут.

Система, которая получила название Blue Link Agent активируется либо кнопкой на внутрисалонном зеркале заднего вида, либо в специальном приложении. Некоторыми функциями можно будет управлять с помощью «умных часов» на базе Android Wear или Apple Watch.

Hyundai будет предлагать бесплатную подписку на Blue Link Agent, которая будет действовать три года. Затем, судя по всему, система будет доступна по платной подписке.

В начале Blue Link Agent получит гибридный Ioniq, затем, Elantra GT, Santa Fe и Sonata.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:00      |      Категория:  Автоновости
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