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Ferrari и Mercedes утвердили состав пилотов на тесты в Бахрейне

Команды Ferrari и Mercedes огласили имена пилотов, которые примут участие в двухдневных тестах в Бахрейне на следующей неделе.

На двухдневных тестах в Бахрейне McLaren представят Стоффель Вандорн и Оливер Тёрви

В первый день тестов, а именно во вторник, 18 апреля, в кокпите W08 будет работать Льюис Хэмилтон, а в среду, 19 апреля, тестовые обязанности на себя возьмет Валттери Боттас.

Тем временем Ferrari в первый день будет помогать Pirelli в части расширенной тестовой программы производителя шин в 2017-м. Во вторник в кокпите SF70H отработает резервный пилот Скудерии Антонио Джовинацци, а в среду его заменит Себастьян Феттель.

Отметим, что Джовинацци впервые сядет за руль нового автомобиля Ferrari.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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