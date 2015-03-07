ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ferrari и Mercedes утвердили состав пилотов на тесты в Бахрейне Команды Ferrari и Mercedes огласили имена пилотов, которые примут участие в двухдневных тестах в Бахрейне на следующей неделе. На двухдневных тестах в Бахрейне McLaren представят Стоффель Вандорн и Оливер Тёрви В первый день тестов, а именно во вторник, 18 апреля, в кокпите W08 будет работать Льюис Хэмилтон, а в среду, 19 апреля, тестовые обязанности на себя возьмет Валттери Боттас. Тем временем Ferrari в первый день будет помогать Pirelli в части расширенной тестовой программы производителя шин в 2017-м. Во вторник в кокпите SF70H отработает резервный пилот Скудерии Антонио Джовинацци, а в среду его заменит Себастьян Феттель. Отметим, что Джовинацци впервые сядет за руль нового автомобиля Ferrari.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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