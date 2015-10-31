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Cadillac начал импорт автомобилей из Китая в США - автоновости

Cadillac начал импорт автомобилей из Китая в США - автоновостиCadillac начал импорт автомобилей из Китая в США

Автор фото: фирма-производитель

Cadillac стал первым иностранным автопроизводителем, который начал экспорт автомобилей из Китая в другие страны

Гибридные седаны Cadillac CT6 Plug-In, которые собирают в Поднебесной пока поставляются только к американским дилерам.

Решение о размещении сборки гибридных седанов в Китае связано с желанием Cadillac обойти высокие пошлины на импорт автомобилей в Китай. Кроме того, местные власти ввели режим наибольшего благоприятствования производителям экологически чистых автомобилей. В Cadillac ожидают, что Китай станет основным рынком сбыта для гибридного Cadillac CT6 Plug-In.

Гибридный вариант седана оснащен силовой установкой из 2-литрового турбодвигателя и электрической трансмиссией с двумя модулями и блоком батарей емкостью 18,4 киловатт-часов. Седан способен проехать до 80 километров исключительно на электротяге.

Цены на гибридный Cadillac CT6 Plug-In в США начинаются с отметки в 75 095 долларов. Реальная стоимость седана ниже благодаря компенсациям и дотациям от федерального правительства.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:51      |      Категория:  Автоновости
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