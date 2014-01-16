ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Пьер-Ив Корталь стартует с поула в первой гонке в Бахрейне после штрафа Мато Хомолы Гонщик DG Sport Competition Мато Хомола показал лучшее время по итогам квалификации международной серии TCR в Бахрейне, однако из-за штрафа будет стартовать только десятым, а с поула первый заезд начнёт его напарник по команде Пьер-Ив Корталь. Именно Корталь стал быстрейшим в первом сегменте, показав время 2.11,903, во второй части бельгиец уступил напарнику 0,3 секунды. Но из-за замены двигателя, связанной с перегревом по ходу пятничных тренировок, Хомола будет только десятым на стартовой решётке субботней гонки. По крайней мере, по правилу реверсивного старта словак будет на поуле в воскресном заезде. Лучшим позади двух гонщиков на автомобилях Opel оказался новобранец команды Lukoil Craft-Bamboo Racing Юго Валент, выступающий за рулём SEAT. Француз всего на 0,016 секунды опередил ставшего четвёртым Роберто Кольчаго. Лидер чемпионата Давит Каджая, выигравший квалификацию первого этапа в Грузии две недели назад, показал пятое время. Жан-Карл Вернэ стал лучшим представителем Volkwagen, в то время как Джеймс Нэш, недовольный поведением своей машины, разместился на седьмой строчке. Первую десятку замкнули Аттила Тасси, Душан Боркович и Ференц Фица. Победитель двух прошлогодних гонок в Бахрейне Пепе Ориола квалифицировался лишь 11-м, тогда как действующий чемпион Стефано Комини не смог выйти из первого сегмента и занял 13-е место. Первая гонка TCR в Бахрейне стартует в 16:30 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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