Пьер-Ив Корталь стартует с поула в первой гонке в Бахрейне после штрафа Мато Хомолы
Гонщик DG Sport Competition Мато Хомола показал лучшее время по итогам квалификации международной серии TCR в Бахрейне, однако из-за штрафа будет стартовать только десятым, а с поула первый заезд начнёт его напарник по команде Пьер-Ив Корталь.Именно Корталь стал быстрейшим в первом сегменте, показав время 2.11,903, во второй части бельгиец уступил напарнику 0,3 секунды. Но из-за замены двигателя, связанной с перегревом по ходу пятничных тренировок, Хомола будет только десятым на стартовой решётке субботней гонки. По крайней мере, по правилу реверсивного старта словак будет на поуле в воскресном заезде.Лучшим позади двух гонщиков на автомобилях Opel оказался новобранец команды Lukoil Craft-Bamboo Racing Юго Валент, выступающий за рулём SEAT. Француз всего на 0,016 секунды опередил ставшего четвёртым Роберто Кольчаго.Лидер чемпионата Давит Каджая, выигравший квалификацию первого этапа в Грузии две недели назад, показал пятое время.Жан-Карл Вернэ стал лучшим представителем Volkwagen, в то время как Джеймс Нэш, недовольный поведением своей машины, разместился на седьмой строчке.Первую десятку замкнули Аттила Тасси, Душан Боркович и Ференц Фица.Победитель двух прошлогодних гонок в Бахрейне Пепе Ориола квалифицировался лишь 11-м, тогда как действующий чемпион Стефано Комини не смог выйти из первого сегмента и занял 13-е место.Первая гонка TCR в Бахрейне стартует в 16:30 по московскому времени.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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