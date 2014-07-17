ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фелипе Масса: Уик-энд обещает быть успешным для нас Пилот Williams Фелипе Масса прокомментировал итоги первого дня гоночного уик-энда Гран При Бахрейна. В первой тренировке бразильский ветеран показал пятое время, а во второй сессии стал седьмым. «Хороший день, – цитирует Массу пресс-служба Williams. – Я доволен поведением машины как на новом комплекте шин, так и на прикатанном, во время симуляции гонки. Мы выглядели неплохо. Сегодня вечером нам предстоит изучить все полученные данные и ещё лучше подготовить машину к квалификации и гонке. Уик-энд обещает быть успешным для нас». Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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