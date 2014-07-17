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Фелипе Масса: Уик-энд обещает быть успешным для нас

Пилот Williams Фелипе Масса прокомментировал итоги первого дня гоночного уик-энда Гран При Бахрейна.

В первой тренировке бразильский ветеран показал пятое время, а во второй сессии стал седьмым.

«Хороший день, – цитирует Массу пресс-служба Williams. – Я доволен поведением машины как на новом комплекте шин, так и на прикатанном, во время симуляции гонки.

Мы выглядели неплохо. Сегодня вечером нам предстоит изучить все полученные данные и ещё лучше подготовить машину к квалификации и гонке. Уик-энд обещает быть успешным для нас».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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