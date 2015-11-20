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В Ferrari рассказали о технических проблемах на машинах Райкконена и Феттеля

Команда Ferrari надеется восстановить двигатель, отказавший на машине Кими Райкконена в первой тренировке Гран При Бахрейна, сообщает AUTOSPORT.

Финский гонщик был вынужден остановить машину на обочине после того, как из задней части его автомобиля пошёл дым. Как сообщили в Ferrari, причиной стал отказ турбины, которая в перерыве между сессиями была заменена наряду с двигателем внутреннего сгорания и генератором MGU-H.

«Очевидно, что на машине Кими возникли проблемы с силовой установкой, – сказал технический директор Ferrari Маттиа Бинотто. – В качестве меры предосторожности мы произвели замену перед второй тренировкой. Было важно убедиться, что Кими сможет провести сессию без проблем.

Нам ещё предстоит узнать точную причину отказа. Мы проанализировали все детали и надеемся, что силовая установка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации».
В Ferrari рассказали о технических проблемах на машинах Райкконена и Феттеля
© autosport.com

Сам Райкконен, ставший четвёртым во второй тренировке, не стал преувеличивать серьёзность возникшей проблемы.

«Остановка на трассе никак не связана с двигателем. Возникла какая-то проблема с турбиной, – рассказал Кими. – Это произошло в начале сессии, так что парни в команде хорошо поработали, устранив поломку и подготовив машину ко второй тренировке.

Всё могло бы сложиться лучше, но такое случается».

По ходу вечерней тренировки второй гонщик Ferrari Себастьян Феттель замедлился точно там же, где за несколько часов до этого свою машину припарковал Райкконен. Тем не менее, в отличие от напарника, немец добрался до боксов и после непродолжительной паузы вернулся на трассу.

Как рассказал Бинотто, возникла незначительная проблема с электрикой, поэтому причин для волнений нет.

«Должно быть, произошёл какой-то сбой, поскольку погасла вся приборная панель, – сказал Феттель. – Как мы убедились в дальнейшем, никаких повреждений не было. Нам повезло, что проблема возникла в конце круга.

В современных машинах используется много технологий и сложное программное обеспечение, так что, вероятно, просто возник какой-то сбой».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.

В Ferrari рассказали о технических проблемах на машинах Райкконена и ФеттеляХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:58      |      Категория:  Все новости » Спорт
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