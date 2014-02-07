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Volkswagen привезет в Шанхай электрический кроссовер - автоновости

Volkswagen привезет в Шанхай электрический кроссовер - автоновостиVolkswagen привезет в Шанхай электрический кроссовер

Автор фото: фирма-производитель

Следом за компактным электрическим хэтчбеком ID компания Volkswagen подготовила и концепт электрического кроссовера. Он будет показан на следующей неделе в рамках автосалона в Шанхае

Судя по первым изображениям, кроссовер будет трехобъемным: на одном из тизеров виден «хвостик» багажной двери. Спереди он выделяется С-образными светодиодными фарами с пущенными по контору полосками светодиодных огней, большому капоту и раздутым передним колесным аркам.

Концепт кроссовера будет иметь стеклянную крышу с проложенными на ней «нитками» солнечных батарей. При этом, стекло можно будет затемнить, сделав крышу непрозрачной.

Volkswagen уже анонсировал, что следом за хэтчбеком и кроссовером, последует премьера седана, который, скорее всего, покажут на автосалоне во Франкфурте осенью. О нем пока ничего неизвестно, но представители компании ранее заявляли, что «он выглядит впечатляюще».

Все модели суббренда ID построены на новой модульной платформе MEB, разработанной специально для электромобилей. Как ожидается, серийное производство моделей ID начнется в 2020 году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:02      |      Категория:  Автоновости
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