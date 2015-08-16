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«Спартак-Приморье» проиграл «Университет-Югра» в первом домашнем матче 1/2 финала

«Спартак-Приморье» проиграл «Университет-Югра» в первом домашнем матче 1/2 финала
Суперлига – Первый дивизион. 1/2 финала. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Университет-Югра» (Сургут) 76:83 (10:25, 22:22, 17:15, 27:21). Счет в серии 1:2



«Спартак-Приморье»: Ключников – 16 очков (4 передачи), Матеюнас – 15 (1 подбор, 1 передача), Мартин – 15 (12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Кривошеев – 12 (13 подборов, 1 передача, 4 перехвата), Кирдячкин – 9 (5 подборов), Савельев – 4 (2 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Бабайлов – 3 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват), Белов – 2 (4 подбора, 1 перехват).



В третьем матче полуфинальной серии «Спартак-Приморье» потерпел поражение «Университету» на домашней площадке. Права на ошибку у нашей команды не осталось. Четвертый матч серии состоится 14 апреля во Владивостоке на паркете СК «Олимпиец». Начало в 19:00.



Проиграв крупно стартовый отрезок, приморская команда оказалась в роли догоняющей на протяжении всего матча. «Спартак» в первой четверти не реализовал четыре попытки из четырех с «дуги», а два трехоковых Лекавичуса в последних двух атаках гостей увеличили разницу в счете до 15 очков. Во втором периоде наши снайперы Ключников, Матеюнас и Ключников по одному разу попали с периметра, Кривошеев набрал 7 очков через «краску», Белов в быстром нападении забил красиво сверху.

Но второй подряд базер Лекавичуса свел на нет попытки сократить отставание в первой половине, по итогам которой на табло оставались все те же «-15». А вот «трешка» Кирдячкина уже на исходе третьей четверти позволила нашей команде выиграть отрезок с разницей в 2 очка. Кирдячкин забил еще два данка, Ключников попал две «трешки», и Сергей Ольхов не выдержал и взял первый тайм-аут во второй половине за 4 минуты до конца, когда разница в счете сократилась двух бросков – 63:69.

Хороший отрезок выдал Федорчук, но Матеюнас забросил трехочковый, Кривошеев реализовал один штрафной, и «-4» за 1:40. Быстрые атаки и тактика фола оставляли в игре «Спартак» но догнать «Университет» не получилось. Задача на завтра – затянуть серию до максимума, вернув ее в Сургут.





Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Конечно, обидное поражение. Первая половина у нас не удалась, отсюда и такой результат. Тяжело играть с этим соперником, когда отдаешь такое преимущество сразу. «Университет-Югра» – опытная команда, умеет пользоваться созданным преимуществом. Было сложно отыгрываться, но спасибо ребятам за то, что боролись. Боролись до конца, пытались догнать. Завтра серия продолжается, еще ничего не решено. Учтем ошибки и будем стараться выиграть.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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