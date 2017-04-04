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Рассекречен новый кроссовер Citroen - автоновости

Рассекречен новый кроссовер Citroen - автоновостиРассекречен новый кроссовер Citroen

Автор фото: фирма-производитель

Citroen привезет на автосалон в Шанхай свой новый кроссовер, который получил имя C5 Aircross

За несколько дней до премьеры в сети оказались первые официальные фотографии новинки. Судя по ним, серийный вариант будет очень напоминать концепт Aircross, отличия минимальны, что играет на руку французскому кроссоверу.

У кроссовера фирменная передняя часть с узкими полосами «двойного шеврона» между которыми расположились дневные ходовые огни. Ниже расположены основные фары с двумя модулям, между которыми разместилась радиаторная решетка с двумя поперечными ламелями. Благодаря бамперу с большими воздухозаборниками, расширенным колесным аркам, затемненным стойкам, выглядит C5 Aircross очень спортивно, что немудрено, так как ориентирован он на достаточно молодую публику.

У кроссовера полностью цифровая приборная панель, селектор «автомата» Г-образной формы, здесь же имеется «шайба» выбора режимов работы полноприводной трансмиссии.

Технические детали пока неизвестны. Вероятнее всего, кроссовер построен на модульной платформе EMP2, на той же, что дала жизнь кроссоверу Peugeot 3008.

В начале продажи Citroen C5 Aircross начнутся в Китае, в начале следующего года новинка доберется и до европейского рынка.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 05:02      |      Категория:  Автоновости
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