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Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл

Ландо Норрис начал свой первый полный сезон в европейском чемпионате Формулы 3 с победы в первой гонке в Сильверстоуне, в то время как его возможный соперник по борьбе титул Каллум Илотт сошёл с дистанции.

Перед началом заезда прошёл лёгкий дождь, трасса оставалась мокрой, и в результате дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности. Через два круга был вывешен зелёный флаг, однако ненадолго, поскольку в повороте Abbey вылетел Илотт, который застрял в гравии.

К сожалению, в начале гонки также не повезло Никите Мазепину. Россиянин, стартовавший седьмым, столкнулся с Джоуи Моусоном и из-за повреждений автомобиля был вынужден сойти с дистанции.

На рестарте произошёл ещё один инцидент – об ограждение в вираже Luffield машину разбил Ральф Арон.

После возобновления гонки в боевом режиме Норрис достаточно быстро создал отрыв в несколько секунд над напарником по Carlin Джейком Деннисом и комфортно лидировал по ходу всей оставшейся части дистанции.

На финише преимущество протеже McLaren составило 1,6 секунды. При этом сам Деннис был больше сосредоточен на защите второго места от атак Максимилиана Гюнтера, которого в конечном итоге сумел оставить позади.

Джоэль Эрикссон на финальном рестарте пытался опередить Гюнтера, но на финише ему пришлось довольствоваться четвёртым местом.

Дебютант европейской Формулы 3 Мик Шумахер, стартовавший 12-м, в какой-то момент гонки боролся с Моусоном, которому в прошлом году уступил титул в немецкой Ф4, за пятое место. Но австралиец вышел победителем из этого поединка, а сам сын семикратного чемпиона Ф1 в дальнейшем пропустил Харрисона Ньюи. На предпоследнем круге Мика также обогнал Гуан Ю Чжоу. Так что Шумахер-младший финишировал только восьмым.

Педро Пике и Джехан Дарувала замкнули первую десятку.
Результаты гонки - 16 кругов
Поз.
Пилот
 
Время/Отст.
1.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Ландо Норрис
Carlin
36.34,049
2.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Джейк Деннис
Carlin
+1,683
3.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Максимилиан Гюнтер
Prema Powerteam
+2,432
4.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Джоэль Эрикссон
Motopark
+3,207
5.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Джой Мэусон
Van Amersfoort Racing
+4,991
6.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Харрисон Ньюи
Van Amersfoort Racing
+9,376
7.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Гуан Ю Чжоу
Prema Powerteam
+13,253
8.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Мик Шумахер
Prema Powerteam
+14,154
9.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Педро Пике
Van Amersfoort Racing
+14,644
10.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Джехан Дарувала
Carlin
+15,574
11.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Тадасуке Макино
HitechGP
+16,282
12.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Фердинанд Габсбург
Carlin
+17,263
13.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Джейк Хьюз
HitechGP
+17,447
14.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Дэвид Бекманн
Van Amersfoort Racing
+19,947
15.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Кейван Сури
Motopark
+22,883
16.
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Марино Сато
Motopark
+23,410
Не классифицированы:
 
 
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Ральф Арон
HitechGP
6 кругов
 
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Каллум Илотт
Prema Powerteam
3 круга
 
Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Никита Мазепин
HitechGP
2 круга

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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