ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл Ландо Норрис начал свой первый полный сезон в европейском чемпионате Формулы 3 с победы в первой гонке в Сильверстоуне, в то время как его возможный соперник по борьбе титул Каллум Илотт сошёл с дистанции. Перед началом заезда прошёл лёгкий дождь, трасса оставалась мокрой, и в результате дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности. Через два круга был вывешен зелёный флаг, однако ненадолго, поскольку в повороте Abbey вылетел Илотт, который застрял в гравии. К сожалению, в начале гонки также не повезло Никите Мазепину. Россиянин, стартовавший седьмым, столкнулся с Джоуи Моусоном и из-за повреждений автомобиля был вынужден сойти с дистанции. На рестарте произошёл ещё один инцидент – об ограждение в вираже Luffield машину разбил Ральф Арон. После возобновления гонки в боевом режиме Норрис достаточно быстро создал отрыв в несколько секунд над напарником по Carlin Джейком Деннисом и комфортно лидировал по ходу всей оставшейся части дистанции. На финише преимущество протеже McLaren составило 1,6 секунды. При этом сам Деннис был больше сосредоточен на защите второго места от атак Максимилиана Гюнтера, которого в конечном итоге сумел оставить позади. Джоэль Эрикссон на финальном рестарте пытался опередить Гюнтера, но на финише ему пришлось довольствоваться четвёртым местом. Дебютант европейской Формулы 3 Мик Шумахер, стартовавший 12-м, в какой-то момент гонки боролся с Моусоном, которому в прошлом году уступил титул в немецкой Ф4, за пятое место. Но австралиец вышел победителем из этого поединка, а сам сын семикратного чемпиона Ф1 в дальнейшем пропустил Харрисона Ньюи. На предпоследнем круге Мика также обогнал Гуан Ю Чжоу. Так что Шумахер-младший финишировал только восьмым. Педро Пике и Джехан Дарувала замкнули первую десятку.

Результаты гонки - 16 кругов

Поз.

Пилот



Время/Отст.

1.

Ландо Норрис

Carlin

36.34,049

2.

Джейк Деннис

Carlin

+1,683

3.

Максимилиан Гюнтер

Prema Powerteam

+2,432

4.

Джоэль Эрикссон

Motopark

+3,207

5.

Джой Мэусон

Van Amersfoort Racing

+4,991

6.

Харрисон Ньюи

Van Amersfoort Racing

+9,376

7.

Гуан Ю Чжоу

Prema Powerteam

+13,253

8.

Мик Шумахер

Prema Powerteam

+14,154

9.

Педро Пике

Van Amersfoort Racing

+14,644

10.

Джехан Дарувала

Carlin

+15,574

11.

Тадасуке Макино

HitechGP

+16,282

12.

Фердинанд Габсбург

Carlin

+17,263

13.

Джейк Хьюз

HitechGP

+17,447

14.

Дэвид Бекманн

Van Amersfoort Racing

+19,947

15.

Кейван Сури

Motopark

+22,883

16.

Марино Сато

Motopark

+23,410

Не классифицированы:





Ральф Арон

HitechGP

6 кругов



Каллум Илотт

Prema Powerteam

3 круга



Никита Мазепин

HitechGP

2 круга

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Чудесным спасением футболистов "Луча-Энергии-99" ознаменовался стартовый тур чемпионата Владивостока по мини-футболу среди команд второй лиги. После первого тайма воспитанники Романа Мельника... Подробнее Тринадцатую игру в рамках Первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны "Дальний Восток" провели накануне дублеры "Луча-Энергии". В гостевом матче против футбольного клуба... Подробнее Бывший резервный пилот Lotus F1 Давиде Вальсекки в сезоне 2014 года возвращается к регулярной гоночной практике и поедет в международной серии GT Open. В прошлом году экс-чемпион GP2 не выступал ни в... Подробнее Себастьян Феттель попрощался с командой Red Bull Racing, правда, главного подарка не получил: ему придется подождать того момента, когда он покинет Ferrari.... Подробнее Пилоты McLaren после квалификации Гран При Бахрейна пребывали не в лучшем настроении. Дженсон Баттон и Кевин Магнуссен показали на трассе в Сахире седьмой и девятых результат соответственно, и хотя... Подробнее Хосе-Мария Лопес не оставил соперникам шансов в квалификации на аргентинской трассе Термас-де-Рио-Хондо... Подробнее Мужчинам - 50 км, женщинам – 30. Марафонская дистанция - одна из сложных для спортсменов-лыжников. К ней готовятся весь сезон, и лишь перед его окончанием самый стойкие готовы выйти на старт.... Подробнее С 20 по 23 марта в г. Смоленске проходили Чемпионат и Первенство России по борьбе сумо. В соревнованиях приняло участие более 400 спортсменов из 35 федераций страны. Команду Приморского края... Подробнее Эти соревнования зародились при содействии Тихоокеанского флота, отсюда и его название - «Тихоокеанская русалочка». Уже несколько лет турнир проходит в статусе Открытого первенства Владивостока.... Подробнее Как выяснила редакция AUTOSPORT, в этом году больше всех денег получит команда Ferrari, несмотря на второе место по итогам сезона-2015. В FOM подсчитали спонсорские доходы и средства, полученные от... Подробнее