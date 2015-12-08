Ландо Норрис выиграл первую гонку в Сильверстоуне, Никита Мазепин сошёл
Ландо Норрис начал свой первый полный сезон в европейском чемпионате Формулы 3 с победы в первой гонке в Сильверстоуне, в то время как его возможный соперник по борьбе титул Каллум Илотт сошёл с дистанции.Перед началом заезда прошёл лёгкий дождь, трасса оставалась мокрой, и в результате дирекция гонки приняла решение дать старт за машиной безопасности. Через два круга был вывешен зелёный флаг, однако ненадолго, поскольку в повороте Abbey вылетел Илотт, который застрял в гравии.К сожалению, в начале гонки также не повезло Никите Мазепину. Россиянин, стартовавший седьмым, столкнулся с Джоуи Моусоном и из-за повреждений автомобиля был вынужден сойти с дистанции.На рестарте произошёл ещё один инцидент – об ограждение в вираже Luffield машину разбил Ральф Арон.После возобновления гонки в боевом режиме Норрис достаточно быстро создал отрыв в несколько секунд над напарником по Carlin Джейком Деннисом и комфортно лидировал по ходу всей оставшейся части дистанции.На финише преимущество протеже McLaren составило 1,6 секунды. При этом сам Деннис был больше сосредоточен на защите второго места от атак Максимилиана Гюнтера, которого в конечном итоге сумел оставить позади.Джоэль Эрикссон на финальном рестарте пытался опередить Гюнтера, но на финише ему пришлось довольствоваться четвёртым местом.Дебютант европейской Формулы 3 Мик Шумахер, стартовавший 12-м, в какой-то момент гонки боролся с Моусоном, которому в прошлом году уступил титул в немецкой Ф4, за пятое место. Но австралиец вышел победителем из этого поединка, а сам сын семикратного чемпиона Ф1 в дальнейшем пропустил Харрисона Ньюи. На предпоследнем круге Мика также обогнал Гуан Ю Чжоу. Так что Шумахер-младший финишировал только восьмым.Педро Пике и Джехан Дарувала замкнули первую десятку. Результаты гонки - 16 кругов Поз. Пилот
Время/Отст. 1. Ландо Норрис Carlin 36.34,049 2. Джейк Деннис Carlin +1,683 3. Максимилиан Гюнтер Prema Powerteam +2,432 4. Джоэль Эрикссон Motopark +3,207 5. Джой Мэусон Van Amersfoort Racing +4,991 6. Харрисон Ньюи Van Amersfoort Racing +9,376 7. Гуан Ю Чжоу Prema Powerteam +13,253 8. Мик Шумахер Prema Powerteam +14,154 9. Педро Пике Van Amersfoort Racing +14,644 10. Джехан Дарувала Carlin +15,574 11. Тадасуке Макино HitechGP +16,282 12. Фердинанд Габсбург Carlin +17,263 13. Джейк Хьюз HitechGP +17,447 14. Дэвид Бекманн Van Amersfoort Racing +19,947 15. Кейван Сури Motopark +22,883 16. Марино Сато Motopark +23,410 Не классифицированы:
Ральф Арон HitechGP 6 кругов
Каллум Илотт Prema Powerteam 3 круга
Никита Мазепин HitechGP 2 круга Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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