«Спартак-Приморье» проиграл «Университету» в четвертом матче полуфинальной серии со счетом 67:82. Дальше нас ждет серия за 3 место, даты проведения игр которой станут известны после окончания второго полуфинала.
Стартовый отрезок отчетного матча «Спартак» провел почти идеально. Сначала Кирдячкин, Матеюнас и Кривошеев в комбинационном нападении организовали рывок «6:0», а затем, когда гости сравняли, Ключников забросил две «трешки» и ассистировал Белову за 7 секунд до окончания четверти – 18:12. Но ложку дегтя добавил Лекавичус, во втором матче подряд завершив первый период броском с сиреной с 11 метров. Игра перешла в «качели», и только к концу первой половины «Университет» смог увеличить отрыв больше, чем в один бросок – 31:36.
В начале третей четверти преимущество гостей составляло 6 очков, но уже к середине – благодаря дальним попаданиям Мартина, Ключникова и Матеюнаса, «Спартак-Приморье» вел 48:45. Но это преимущество сохранялось недолго. «Студенты» рывком «15:2» завершили отрезок с двузначной разницей – 50:60, и это еще Лепоевич смазал свои броски с игры. А в четвертой четверти серб в компании с литовцем Лекавичусом сняли вопрос о победителе в серии.
«Университет-Югра» поборется за золотые медали, «Спартак-Приморье» - за «бронзу». Соперники команд на финальных стадиях станут известны по окончанию полуфинальных игр в паре «Новосибирск» - «Иркут».
Милош Павичевич, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Не тот результат, который мы хотели. Надо двигаться дальше, впереди нас ждет серия за 3 место, в которой надо показать достойный результат, доказать, что мы достойны максимума. Надо анализировать, почему произошел спад в третьей четверти. В каких-то моментах «Университет» переиграл нас в нападении и в защите. Вину за поражение я беру на себя. Ребята старались, бились, я ничего не могу им сказать.
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