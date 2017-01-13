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Volvo начала производство нового поколения XC60 - автоновости

Volvo начала производство нового поколения XC60 - автоновостиVolvo начала производство нового поколения XC60

Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo начала производство второго поколения кроссовера XC60, приурочив это событие к 90-летнему юбилею

Именно 14 апреля 1927 года началась история Volvo Cars. Первым автомобилем компании стал OV4, который вышел скромным даже по меркам 20-х годов прошлого столетия тиражом в 275 экземпляров.

Volvo XC60, производство которого стартовало в 2008 году, самая успешная модель компании за всю ее историю и лидер премиум-сегмента в своем классе на европейском рынке. Первое поколение выпущено тиражом в один миллион экземпляров, причем 966 тысяч из них уже реализованы.

Второе поколение внешне изменилось эволюционно и напоминает флагманский кроссовер XC90. Однако, по технической части, кроссовер полностью переработан. Он построен на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), на той же, что и XC90. В гамму моторов войдут бензиновые и дизельные 4-цилиндровые турбодвигатели. Кроме того, в следующем году должна появиться и гибридная версия.

В Volvo называют XC60 второго поколения одним из самых безопасных кроссоверов мире. Он получил комплекс самых современных систем безопасности, включая систему предотвращения выезда на встречную полосу. Кроме того, кроссовер получит полуавтономную систему Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

Продажи второго поколения Volvo XC60 на российском рынке начнутся в начале следующего года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:51      |      Категория:  Автоновости
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