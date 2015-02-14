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Серхио Перес: С нетерпением жду встречи с российскими болельщиками в Сочи

Гонщик команды Force India Серхио Перес в интервью пресс-службе Сочи Автодрома рассказал о своих ожиданиях в преддверии FORMULA 1 ВТБ ГРАН ПРИ РОССИИ 2017.

Каких результатов вы ожидаете от предстоящего Гран При России?
Серхио Перес: Я рассчитываю набрать очки. В первых гонках этого года у нас были неплохие результаты, и я думаю, что мы можем выступить на таком же уровне и в России, особенно если учесть тот факт, что команда продолжает работать над развитием болида VJM10.

Какой основной вызов «бросает» пилотам Сочи Автодром?
Серхио Перес: Здесь непросто «собрать» идеальный круг, это очень сложная трасса, с зонами жесткого торможения и несколькими «слепыми» поворотами, так что это хороший тест как для техники, так и для пилота.

Что впечатлило вас больше всего, когда вы приезжали в Россию?
Серхио Перес: На меня большое впечатление произвели люди, очень дружелюбные и приветливые, и они очень гордятся тем, что в их стране проводится этап Формулы 1. Русская культура также великолепна, история этой страны впечатляет.

Назовите три слова, которые бы вы хотели услышать в русском переводе?
Серхио Перес: Beautiful, nice and lucky (Красивый, замечательный, удачливый – прим. авт.)

Каких известных российских личностей вы знаете?
Серхио Перес: Если говорить об автоспорте, это, конечно, Даниил Квят и Виталий Петров. А в целом я, конечно, встречал российского президента Владимира Путина.

Что бы вы хотели сказать российским поклонникам Формулы 1?
Серхио Перес: Я с нетерпением жду выиграть встречи с вами в Сочи, и, надеюсь, мы вместе хорошо проведем время!

Серхио Перес: С нетерпением жду встречи с российскими болельщиками в СочиХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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