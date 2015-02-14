ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Серхио Перес: С нетерпением жду встречи с российскими болельщиками в Сочи Гонщик команды Force India Серхио Перес в интервью пресс-службе Сочи Автодрома рассказал о своих ожиданиях в преддверии FORMULA 1 ВТБ ГРАН ПРИ РОССИИ 2017. Каких результатов вы ожидаете от предстоящего Гран При России?

Серхио Перес: Я рассчитываю набрать очки. В первых гонках этого года у нас были неплохие результаты, и я думаю, что мы можем выступить на таком же уровне и в России, особенно если учесть тот факт, что команда продолжает работать над развитием болида VJM10. Какой основной вызов «бросает» пилотам Сочи Автодром?

Серхио Перес: Здесь непросто «собрать» идеальный круг, это очень сложная трасса, с зонами жесткого торможения и несколькими «слепыми» поворотами, так что это хороший тест как для техники, так и для пилота. Что впечатлило вас больше всего, когда вы приезжали в Россию?

Серхио Перес: На меня большое впечатление произвели люди, очень дружелюбные и приветливые, и они очень гордятся тем, что в их стране проводится этап Формулы 1. Русская культура также великолепна, история этой страны впечатляет. Назовите три слова, которые бы вы хотели услышать в русском переводе?

Серхио Перес: Beautiful, nice and lucky (Красивый, замечательный, удачливый – прим. авт.) Каких известных российских личностей вы знаете?

Серхио Перес: Если говорить об автоспорте, это, конечно, Даниил Квят и Виталий Петров. А в целом я, конечно, встречал российского президента Владимира Путина. Что бы вы хотели сказать российским поклонникам Формулы 1?

Серхио Перес: Я с нетерпением жду выиграть встречи с вами в Сочи, и, надеюсь, мы вместе хорошо проведем время! Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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