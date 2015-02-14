В Артеме разыграли Кубок городского округа по кудо

Открытый Кубок городского округа по кудо проходил в артемовском физкультурно-оздоровительном комплексе. Соревнования собрали 160 спортсменов 12-18 лет и старше из Уссурийска, Владивостока, Артема, п. Заводского, п. Чугуевка, с. Барабаш (Хасанский р-н). Турнир стал серьезным испытанием для тех, кто выступал на официальных стартах впервые. Участникам пришлось проявить на татами все свое мастерство, спортивный характер и волю к победе.





Александр Корнилов, руководитель федерации Кудо Артемовского городского округа и спортивного клуба единоборств «Легион»: «Так как у нас в основном новички, то главная задача для них - набраться опыта. Когда мы создали федерацию, то не ожидали, что столько много ребят пойдет заниматься кудо – и маленькие дети, и взрослые, и даже очень взрослые. Я думаю, это очень популярный вид спорта, нравится он всем».





Андрей Черных, главный судья соревнований: «Сейчас в соревновательном сезоне затишье – через три недели будет Кубок и Первенство Приморского края в Лесозаводске, здесь у ребят есть возможность обкататься перед более крупными соревнованиями. Некоторые выступают впервые, т.к. уровень здесь не столь высокий. Среди юношей и юниоров здесь не выступают первые-вторые номера, так как они готовятся к предстоящему Первенству России, и среди взрослых не выступают сильнейшие бойцы, поэтому у многих ребят есть возможность проявить себя».





За зрелищными и динамичными боями на трибунах наблюдали многочисленные зрители, которые активно «болели» за спортсменов. Для многих участников соревнований их поддержка помогла завоевать призовые места на пьедестале.

По итогам турнира определились победители и призеры, которым вручили заслуженные кубки, медали и грамоты.





Победители и призеры открытого Кубка АГО по кудо:

Юноши 2004-2005 гг.р.

до 180 ед.

1. Цыкунов Дмитрий (Владивосток, Олимпиец)

2. Коломиец Владимир (Владивосток, Шторм)

3. Спиридонов Никита (Владивосток, Шторм)

до 190 ед.

1. Исаков Дмитрий (Уссурийск)

2. Панковецкий Даниил (Чугуевка)

3. Горбань Тихон (Барабаш)

до 200 ед.

1. Мохов Александр (Владивосток, Бастион)

2. Белоглазов Даниил (Владивосток, Бастион)

3. Струговец Тимур (Уссурийск)

до 210 ед.

1. Федорчук Иван (Владивосток, Олимпиец)

2. Любас Алексей (Владивосток, Брат)

3. Сверидов Никита (Барабаш)

до 220 ед.

1. Шишь Егор (Владивосток, Крыгина)

2. Хоменко Глеб (Владивосток, Шторм)

3. Корниенко Степан (Артем, Легион)

до 230 ед.

1. Дзюменко Никита (Чугуевка)

2. Бекбудов Ушид (Владивосток, Бастион)

3. Патук Стефан (Владивосток, Олимпиец)

до 240 ед.

1. Попов Георгий (Владивосток, Шторм)

2. Телегин Максим (Артем, Легион)

240+ ед.

1. Федосеев Денис (Уссурийск)

2. Шаламай Иван (Барабаш)

2002-2003 гг.р.

до 200 ед.

1. Портнов Тарас (Владивосток, Шторм)

2. Логиновских Сергей (Владивосток, Олимпиец)

3. Писаревский Святослав (Владивосток, Брат)

до 210 ед.

1. Ковалев Егор (Владивосток, Брат)

2. Агапов Алексей (Уссурийск)

3. Беляев Владислав (Владивосток, Бастион)

до 220 ед.

1. Толибов Алишербек (Владивосток, Шторм)

2. Мохов Андрей (Владивосток, Бастион)

3. Горшков Максим (Владивосток, Восход)

до 230 ед.

1. Краснобаев Максим (Уссурийск)

2. Таратон Иван (Чугуевка)

3. Искам Геннадий (Владивосток, Шторм)

до 240 ед.

1. Кудряшов Степан (Уссурийск)

2. Броздецкий Александр (Артем, Легион)

3. Пеньков Сергей (Владивосток, Брат)

до 250 ед.

1. Волков Даниил (Владивосток, Брат)

2. Приблуда Даниил (Владивосток, Бастион)

3. Долгов Владислав (Артем, Легион)

250+ ед.

1. Шатаев Павел (Владивосток, Шторм)

2. Логвиненко Сергей (Барабаш)

3. Цема Владимир (Барабаш)

Девушки, абсолютная категория

1. Адаменко Екатерина (Уссурийск)

2. Артеменко Яна (Чугуевка)

3. Тришкина Марина (Чугуевка)

1999-2001 гг.р.

до 220 ед.

1. Новиков Андрей (Уссурийск)

2. Матюхин Максим (Владивосток, Брат)

до 230 ед.

1. Оденбах Антон (Уссурийск)

2. Колобов Сергей (Барабаш)

3. Гамолин Олег (Владивосток, Восход)

до 240 ед.

1. Докучаев Тимофей (Владивосток, Брат)

2. Строев Ильяс (Владивосток, Брат)

3. Курушин Владислав (Уссурийск)

до 250 ед.

1. Назаров Владислав (Барабаш)

2. Саркисов Илья (Владивосток, Бастион)

3. Дупик Иван (Уссурийск)

до 260 ед.

1. Перов Андрей (Барабаш)

2. Столяров Денис (Владивосток, Шторм)

Юниорки, абсолютная категория

1. Чуйко Полина (Владивосток, Бастион)

2. Заименко Виктория (Уссурийск)

Мужчины

до 240 ед.

1. Моторов Тимур (Владивосток, Бастион)

2. Кузьмин Александр (Владивосток, Брат)

3. Диденко Дмитрий (Владивосток, Восход)

до 250 ед.

1. Морозов Дмитрий (Владивосток, Шторм)

2. Тимошенко Дмитрий (Владивосток, Брат)

3. Бардеев Андрей (Владивосток, Восход)

до 260 ед.

1. Мищенко Никита (Владивосток, Шторм)

2. Калабухов Иван (Владивосток, Брат)

3. Никандров Виталий (Артем, Легион)

до 270 ед.

1. Матяш Дмитрий (Владивосток, Восход)

2. Соловьев Владислав (Владивосток, Брат)

270+ ед.

1. Мальцев Алексей (Владивосток, Бастион)

2. Горовой Дмитрий (Артем, Легион)

Женщины абсолютная категория

1. Малинчик Альбина (Владивосток, Бастион)

2. Трофимчук Яна (Владивосток, Брат)

3. Лебедева Анастасия (Владивосток, Брат)





Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/

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