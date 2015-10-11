ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Официально: Дженсон Баттон заменит Фернандо Алонсо на Гран При Монако Официальный сайт McLaren подтвердил, что Дженсон Баттон займет место Фернандо Алонсо в кокпите MCL32 на гоночном уик-энде в Монте-Карло. Напомним, что Алонсо пожертвовал выступлением на Гран При Монако ради того, чтобы принять участие в легендарной американской гонке «Инди 500». Фернандо Алонсо выступит в «Инди 500» «Я счастлив, что мне удастся ненадолго вернуться в Ф1, – сказал Баттон. – Я даже не мог подумать, что мое разовое возвращение придется на почти домашний для меня Гран При Монако. Я выигрывал эту гонку в 2009-м. Это одна из моих самых любимых трасс. Да, McLaren-Honda не лучшим образом начала новый сезон, однако на уличной трассе в Монако мастерство пилота может сыграть решающую роль. Я понимаю, что мне вряд ли удастся повторить успех 2009 года. В то же время я уверен, что у нас есть шанс побороться за очки, что очень важно для команды в Кубке конструкторов. Что касается Фернандо, то я надеюсь, что он не только успешно выступит в Индианаполисе, но и сполна насладится этой гонкой. Он получит незабываемый опыт. Мы все знаем, что это отличный пилот. Могу сказать, что после окончания ГП Монако я включу телевизор и посмотрю «Инди 500» с его участием». Гоночный директор McLaren Эрик Булье добавил: «Я был в восторге, когда Дженсон принял наше предложение выступить в Монако вместо Фернандо. Это отличные новости для Дженсона, McLaren, Honda, наших спонсоров, Монако и для Формулы 1 в целом. Дженсон – пример для подражания. Это невероятный гонщик. Он умеет пилотировать машину быстро, гладко и четко. За последние несколько месяцев он не растерял свой соревновательный дух. Кроме того, физически он отлично подготовлен к этому вызову. Не будем также забывать, что он всегда отменно выступает в Монако».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 10 октября на гаревой дорожке стадиона «Авангард» проходила заключительная гонка сезона по спидвею. В борьбе за кубок «Большой Владивосток» сражались 16 сильнейших гонщиков нашей страны из Тольятти,... Подробнее Фелипе Масса, намотавший сегодня 168 кругов и занявший первое место по итогам первого дня заключительного блока предсезонных тестов в Барселоне, заявил, что для Williams жизненно важно избежать... Подробнее После завершения тестов в Барселоне руководитель McLaren Эрик Булье объяснил, почему Стоффель Вандорн не примет участия в пятничных тренировках по ходу этого сезона. Как считает Булье, подобное... Подробнее Гонщик Haas Ромен Грожан прокомментировал своё выступление в квалификации Гран При Бельгии. «Машина выглядела неплохо по ходу квалификации, – сказал француз, занявший 11-е место. – Мы добились... Подробнее Судя по всему, для DAMS нынешний сезон станет последним в Формуле Renault 3.5. Французская команда завоевала чемпионские титулы серии в 2013-м и в 2014-м благодаря успехам Кевина Магнуссена и Карлоса... Подробнее Заслуженный Мастер спорта России и талантливый тренер из Новосибирска провел семинар в Находке. На тренировки под руководством Исламутдина Эльдарушева собрались представители федераций каратэ... Подробнее Этап Кубка мира по самбо «Мемориал Юрия Потапова» собрал в спорткомплексе «Олимпиец» ведущих спортсменов планеты. В этом году побороться за награды приехали самбисты из 15 стран. Турнир проходил в... Подробнее С 21 по 23 августа на пришкольных стадионах приморской столицы пройдет турнир по футболу среди дворовых команд. Принять участие в соревнованиях приглашаются футболисты двух возрастных групп: 1996 -... Подробнее Претендент на титул европейской серии Формула 3 Антонио Джовинацци получил штраф за контакт с Феликсом Розенквистом в борьбе за первое место, в итоге во второй гонке он будет стартовать на три... Подробнее Гонщик McLaren Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от пятничных свободных заездов Гран При Венгрии. В обеих сессиях испанец показал высокое седьмое время. «Для моей стороны боксов начало уик-энда... Подробнее