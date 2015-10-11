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Официально: Дженсон Баттон заменит Фернандо Алонсо на Гран При Монако

Официальный сайт McLaren подтвердил, что Дженсон Баттон займет место Фернандо Алонсо в кокпите MCL32 на гоночном уик-энде в Монте-Карло.

Напомним, что Алонсо пожертвовал выступлением на Гран При Монако ради того, чтобы принять участие в легендарной американской гонке «Инди 500».

Фернандо Алонсо выступит в «Инди 500»

«Я счастлив, что мне удастся ненадолго вернуться в Ф1, – сказал Баттон. – Я даже не мог подумать, что мое разовое возвращение придется на почти домашний для меня Гран При Монако.

Я выигрывал эту гонку в 2009-м. Это одна из моих самых любимых трасс. Да, McLaren-Honda не лучшим образом начала новый сезон, однако на уличной трассе в Монако мастерство пилота может сыграть решающую роль.

Я понимаю, что мне вряд ли удастся повторить успех 2009 года. В то же время я уверен, что у нас есть шанс побороться за очки, что очень важно для команды в Кубке конструкторов.

Что касается Фернандо, то я надеюсь, что он не только успешно выступит в Индианаполисе, но и сполна насладится этой гонкой. Он получит незабываемый опыт. Мы все знаем, что это отличный пилот. Могу сказать, что после окончания ГП Монако я включу телевизор и посмотрю «Инди 500» с его участием».

Гоночный директор McLaren Эрик Булье добавил: «Я был в восторге, когда Дженсон принял наше предложение выступить в Монако вместо Фернандо. Это отличные новости для Дженсона, McLaren, Honda, наших спонсоров, Монако и для Формулы 1 в целом.

Дженсон – пример для подражания. Это невероятный гонщик. Он умеет пилотировать машину быстро, гладко и четко. За последние несколько месяцев он не растерял свой соревновательный дух. Кроме того, физически он отлично подготовлен к этому вызову. Не будем также забывать, что он всегда отменно выступает в Монако».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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