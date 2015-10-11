15 и 16 апреля «Приморочка» проведет последние домашние матчи сезона. Наш соперник – лидер Высшей лиги «А», «Северянка» (Череповец). Начало матчей в 17:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.





Представляем соперника. «Северянка» (Череповец)





Год основания: 1999

Наивысшее достижение: 10 место (Суперлига-2012)

Результат прошлого сезона: 2 место (Высшая лига «А»)

Домашняя арена: СК «Юбилейный»

Вместимость: 1500 зрителей

Официальный сайт: http://www.chervolley.ru/

Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/severstalvolley (2064 участника)

Цвет формы: Зеленый/белый, синий/темно-синий





В сезоне 1999/00 «Северянка» (экс-«Северсталь») дебютировала во второй лиге чемпионата России, заняв итоговое 7 место. С 2004 года клуб из Вологодской области выступает в высшей лиге «А» (второй по значимости дивизион российского чемпионата). В 2008 году команда остановилась в шаге от перехода в Суперлигу, заняв 2 место в финальном турнире. Сезон 2010/2011 в Высшей лиге «А» принёс «Северянке» 1 итоговое место и путёвку в Суперлигу. Два сезона «Северянка» представляла Череповец в Суперлиге, но, заняв 11 место по итогам сезона 2012/13, покинула элитный российский дивизион.





В сезоне 2014/15 «Северянка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги «А», потерпев всего одно поражение в 32 матчах, но череповецкая команда отказалась воспользоваться правом на повышение в классе. В прошлом сезоне «Северянка» завершила чемпионат на втором месте.





На сегодняшний день «Северянка» занимает 1 место в турнирной таблице, одержав 24 победы в 28 матчах. Наша «Приморочка» за 2 тура до окончания чемпионата в своем активе имеет на 3 победы меньше и идет следом за соперницами.





За два сезона, что «Приморочка» и «Северянка» играют вместе в Высшей лиге «А», нашей команде еще ни разу не удалось одержать победу над череповчанками. Все 14 очных встреч завершились победами наших сегодняшних соперниц.





В составе «Приморочки» играет Юлия Гильманова, первую часть сезона отыгравшая в «Северянке». В составе череповчанок так же есть одна экс-приморочка – Ольга Шукайло, но на тур во Владивосток в составе команды она не прилетит.





История встреч

Соотношение побед/поражений: 0/14





18.12.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 0:3 (23:25, 16:25, 18:25)

19.12.13 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 0:3 (20:25, 16:25, 16:25)

09.04.14 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:17, 25:19, 25:19)

10.04.14 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:1 (25:18, 25:11, 26:28, 25:20)

20.12.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 1:3 (18:25, 16:25, 33:31, 22:25)

21.12.14 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 0:3 (10:25, 22:25, 15:25)

28.03.15 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:12, 25:14, 25:20)

29.03.15 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:13, 25:16, 25:22)

24.11.15 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:17, 25:15, 25:19)

25.11.15 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:6, 25:11, 25:16)

09.03.16 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 0:3 (22:25, 11:25, 16:25)

10.03.16 Высшая лига «А». «Приморочка» - «Северянка» 0:3 (22:25, 16:25, 14:25)

21.01.17 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:13, 25:22, 25:18)

22.01.17 Высшая лига «А». «Северянка» - «Приморочка» 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)





Пресс-служба ВК "Приморочка"