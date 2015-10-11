В последних домашних матчах сезона "Приморчка" примет "Северянку"
15 и 16 апреля «Приморочка» проведет последние домашние матчи сезона. Наш соперник – лидер Высшей лиги «А», «Северянка» (Череповец). Начало матчей в 17:00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.
Представляем соперника. «Северянка» (Череповец)
Год основания: 1999
Наивысшее достижение: 10 место (Суперлига-2012)
Результат прошлого сезона: 2 место (Высшая лига «А»)
Домашняя арена: СК «Юбилейный»
Вместимость: 1500 зрителей
Официальный сайт: http://www.chervolley.ru/
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/severstalvolley (2064 участника)
Цвет формы: Зеленый/белый, синий/темно-синий
В сезоне 1999/00 «Северянка» (экс-«Северсталь») дебютировала во второй лиге чемпионата России, заняв итоговое 7 место. С 2004 года клуб из Вологодской области выступает в высшей лиге «А» (второй по значимости дивизион российского чемпионата). В 2008 году команда остановилась в шаге от перехода в Суперлигу, заняв 2 место в финальном турнире. Сезон 2010/2011 в Высшей лиге «А» принёс «Северянке» 1 итоговое место и путёвку в Суперлигу. Два сезона «Северянка» представляла Череповец в Суперлиге, но, заняв 11 место по итогам сезона 2012/13, покинула элитный российский дивизион.
В сезоне 2014/15 «Северянка» досрочно стала чемпионом Высшей лиги «А», потерпев всего одно поражение в 32 матчах, но череповецкая команда отказалась воспользоваться правом на повышение в классе. В прошлом сезоне «Северянка» завершила чемпионат на втором месте.
На сегодняшний день «Северянка» занимает 1 место в турнирной таблице, одержав 24 победы в 28 матчах. Наша «Приморочка» за 2 тура до окончания чемпионата в своем активе имеет на 3 победы меньше и идет следом за соперницами.
За два сезона, что «Приморочка» и «Северянка» играют вместе в Высшей лиге «А», нашей команде еще ни разу не удалось одержать победу над череповчанками. Все 14 очных встреч завершились победами наших сегодняшних соперниц.
В составе «Приморочки» играет Юлия Гильманова, первую часть сезона отыгравшая в «Северянке». В составе череповчанок так же есть одна экс-приморочка – Ольга Шукайло, но на тур во Владивосток в составе команды она не прилетит.
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