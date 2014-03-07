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Kia Picanto появится в России летом - автоновости

Kia Picanto появится в России летом - автоновостиKia Picanto появится в России летом

Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение субкомпатного хэтчбека Picanto появится у российских дилеров в июне этого года

Собирать автомобили методом крупноузловой сборки (без сварки и окраски) будут на калининградском «Автоторе». По словам представителей компании это позволит обеспечить более высокую гибкость в исполнении заказов.

Длина нового поколения Kia Picanto по сравнению с предшественником не увеличилась (3595 мм). но за счет увеличения колесной базы до 2400 мм визуально автомобиль представляется крупнее.

Цветовая гамма кузова расширена до 11 вариантов. В частности, будет предложено 6 новых цветов: Lime Light (зеленый), Shiny Red (ярко-красный), Aurora Black (черный), Pop Orange (оранжевый), Sparkling Silver (серебристый) и Celestial Blue (синий). Новый Picanto имеет еще более широкие, чем прежде, возможности индивидуализации. Также помимо стандартных 14-дюймовых стальных дисков клиенты смогут выбрать один из 3 вариантов рисунка алюминиевых литых дисков размером от 14 до 16 дюймов.

В линейке субкомпакта появилась версия GT-Line, которая отличается красными, серебряными и черными акцентами на решетке радиатора, боковых воздухозаборниках, порогах и на заднем бампере. Этот вариант получил хромированные сдвоенные наконечники выхлопной трубы.

Новое поколение Kia Picanto на нашем рынке будет представлено с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л (67 л.с.) и 1,2 л (84 л.с.). Первый будет доступен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а более популярный в России 1,2-литровый двигатель будет предложен только с 4-ступенчатым «автоматом».

В базовое оснащение входят 6 подушек безопасности, системы стабилизации, помощи при трогании на подъеме HAC и контроля давления в шинах TPMS.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:43      |      Категория:  Автоновости
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