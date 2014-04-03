ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ История Rally Masters Show: 2012 год – дуэль двух юниоров... Первое Rally Masters Show, состоявшееся в 2011 году, оказалось настолько удачным, что в 2012-м от желающих принять участие во второй гонке не было отбоя. Состав получился чрезвычайно зрелищным – как с точки зрения известных имен, так и с точки зрения автомобилей, на которых выступали гонщики. Кроме того, прислушавшись к пожеланиям участников, организаторы Rally Masters Show во главе с Тимуром Кафаровым радикальным образом изменили трассу RMS, включив в нее короткий зрительский доп на льду катка, а также один из скоростных участков был проложен на внутреннем кольце легендарной Олимпийской Велодороги. Хватало и других приятных новинок и сюрпризов. "Нулем" гонку открывал легендарный Стасис Брундза, которому ассистировала известная журналистка Мария Мельникова. На гонке присутствовал Маркку Ален – гонщик, на протяжении многих лет успешно выступавший в чемпионате мира по ралли. Приехал в Москву и его сын Антон Ален – он должен был стартовать под номером 1 за рулём Subaru Impreza WRC, но утром в день гонки двигатель "японки" приказал долго жить…



Стасис Брундза и Мария Мельникова. Фото: Rally Masters Show

Главным медиа-новшеством RMS стала прямая трансляция гонки на телеканале НТВ-Плюс. Зрители со всего мира могли в прямом эфире наблюдать за борьбой участников Rally Masters Show – такого в России раньше ещё не было. В списке участников Rally Masters Show 2012 было 47 экипажей. Главными фаворитами были два молодых пилота – представители раллийных семей 21-летний Евгений Новиков и 18-летний Василий Грязин. Оба располагали примерно одинаковой техникой – Новиков стартовал на Mitsubishi Lancer Evo X R4, а Грязин впервые сел за руль Ford Fiesta Super 2000. Штурманами в обоих экипажах выступали гонщики, которых привычнее было бы видеть в левом кресле раллийного автомбиля – и для Михаила Лепехова, и для Станислава Грязина это был штурманский дебют. Существенным отличием в техническом оснащении Евгения и Василия была резина. Женя выступал на DMACK, а Вася на Pirelli. Забегая вперёд скажем, что это сыграло свою роль – на асфальтовых допах Новикову пришлось нелегко, так как под воздействием высокой температуры резина очень быстро начинала "плыть", теряя свои сцепные качества.



Василий Грязин и Станислав Грязин. Фото: Rally Masters Show

После не входившего в хронометраж гонки 350-метрового показательного заезда на катке – там лучшим стал Василий Грязин – участники отправились на велодорогу. И у экипажа команды ALM RUSSIA в составе Евгения Новикова и Михаила Лепехова возник ряд технических проблем. Мало того, что резина DMACK работала из рук вон плохо, так ещё и разъело топливный шланг, из-за чего возникли проблемы с подачей топлива, плюс к этому возникла течь масла. Экипаж добрался до сервис-парка, где механики устранили неполадки, однако драгоценное время было потеряно – по итогам первого круга Новиков занимал второе место, на семь секунд отставая от возглавившего гонку Грязина. Василий выиграл все три утренних спецучастка… Однако после дневного сервиса Новиков пошёл в контратаку, выиграл два допа и не только сократил отставание, но и вышел в лидеры, одержав первую победу в Rally Masters Show. Василий Грязин финишировал вторым, а замкнул тройку призёров Каспар Койтла.



Евгений Новиков и Михаил Лепехов. Фото: Rally Masters Show

Помимо абсолютного зачёта разыгрывались призы и в нескольких зачётных группах. В 4000Н победителем стал Койтла, второе и третье места завоевали Доминикас Бутвилас и Геннадий Брославский. А в моноприводном классе 2000Н не было равных Иреку Даутову. Сергей Карякин – да-да, тот самый, что в этом году выиграл "Дакар" на квадроцикле – стал вторым, а замкнул тройку Владимир Иванов. Rally Masters Show 2012 резко подняло планку прежде всего для самих организаторов гонки. В следующем году им предстояло придумать и реализовать что-то ещё более грандиозное. И им это удалось! Как? Об этом вы узнаете из нашего следующего материала...Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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