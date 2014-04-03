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Магомедсайгид Алибеков: «Пояс - это моя мечта, с которой я не собираюсь расставаться»

Магомедсайгид Алибеков: «Пояс - это моя мечта, с которой я не собираюсь расставаться»
Все меньше времени остается до грандиозного события, которое с большим нетерпением ожидают все любители единоборств. В следующую пятницу, 21 апреля, в 19.00 ч. в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» состоится международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63.

Зрители увидят яркие и бескомпромиссные поединки. Безусловно, главной интригой турнира станет титульный бой в легком весе (70.3 кг) между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым.



Чемпион Fight Nights Global в легком весе (70.3 кг) Магомедсайгид Алибеков поделился о своем отношению к следующему сопернику - Куату Хамитову:

«Изначально я готовился на Ахмеда Алиева, но он, к сожалению, получил травму - это спорт и травмы в профессиональном спорте неизбежны. Ахмеду пожелаю скорейшего восстановления!

Заменит Ахмеда в этом бою Куат Хамитов, про него могу сказать, что он хороший, опытный соперник. Наблюдал за ним в бою против Гаджи Рабаданова на турнире Fight Nights Global. Что касается стилей, ведения боя и ответа на вопрос: кто сильнее? Конечно, предпочтение отдаю Ахмеду, но каждый силен по-своему и к каждому необходим разный подход.

Куат известен в Казахстане, но никак не в России. Я не думаю, что он мотивирован так, как мотивирован я. К поясу я шел очень долго и пояс - это моя мечта, с которой я не собираюсь расставаться».



Соперник Алибекова, 4-ый номер рейтинга лучших легковесов Fight Nights Global - Куат Хамитов рассказал о своей мотивации в бою с Магомедсайгидом:

«Стать первым чемпионом Fight Nights Global - это хорошо, это история. Миллионы людей будут смотреть это событие. Я уже трижды был чемпионом мира. Я был в таких больших боях и знаю, что нужно сделать для победы. И еще я знаю, что в этот день, 21 апреля, в каждой семье в моей стране и у каждого казаха глаза будут смотреть на экраны, а их сердца будут в молитве! И каждый из них будет ждать от меня победы. Это и есть самая лучшая мотивация! Для меня радость моего народа, лучше любых поясов!

Куат Хамитов сообщил, что не испытывает никаких неудобств в связи с тем, что титульный поединок пройдет на территории его соперника во Владивостоке.

«Каждый, кто следит за моей карьерой, знает, что большинство своих боев я провел на чужой земле. Я бился в Лондоне, бился в Японии, Китае, Индии и каждый раз я доказывал – чужая территория не проблема для меня. В какой бы точке мира не был «Найман», он всегда чувствует себя местным. Возможно, мой соперник думает, что проводя бой во Владивостоке, он будет иметь преимущество. Но… он ошибается. Если Fight Nights Global поставят клетку на Марсе, я приеду и буду биться на Марсе. Поверьте, для меня это не проблема!».



Напомним, что кроме титульного боя Алибеков & Хамитов состоится долгожданный реванш между топовым российским бойцом Владимиром Минеевым и известным бразильцем Майкелем Фалькао.

Кроме этих боев в течение вечера в «Фетисов Арене» зрители увидят еще семь зрелищных поединков, в которых сразятся известные бойцы, в том числе и из Приморья. Окончательный файт-кард турнира будет сообщен дополнительно.



Турнир организован совместно промоутерской компанией Fight Nights Global и Федераций смешанного боевого единоборства (ММА) Приморского края при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока.



Пресс-центр международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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