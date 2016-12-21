MINI Countryman получил версию JCW - автоновости

Компания MINI привезет на автосалон в Шанхай самый мощный вариант кроссовера Countyrman, «заряженную» версию John Cooper Works (JCW)

Под капотом у него 2-литровый турбодвигатель мощностью 231 л.с., позволяющий Countryman JCW разогнаться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды с механической коробкой передач или опциональной роботизированной 8-ступенчатой коробкой Steptronic. Это на 0,7 секунды быстрее, чем у MINI Cooper S Countryman ALL4, который до этого был самым мощным вариантом. Максимальная скорость MINI John Cooper Works Countryman равна 234 км/ч.

Внешне MINI John Cooper Works Countryman проще всего узнать по передней части: в бампере появились более крупные воздухозаборники. Кроссовер оснащается 18-дюймовыми легкосплавными колесами особого дизайна.

Конечно же, кроссовер получил спортивную жесткую подвеску, в оснащение входят полностью светодиодные фары, система выбора режимов работы акселератора, коробки и систем безопасности MINI Driving Modes и систему бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки Comfort Access. Была усилена и тормозная система, которую для версии JCW разработали совместно с Brembo. В салоне кроссовера установлено пять раздельных кресел, обычный руль уступил место спортивному мультирулю John Cooper Works.