Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой
Протеже McLaren-Honda Ландо Норрис вырвал поул в напряженной схватке на первой квалификации сезона-2017 Европейской Ф3 в Сильверстоуне.Норрис то и дело обменивался быстрыми временами с Каллумом Илоттом и Максимилианом Гюнтером и в итоге сумел обойти обоих с ничтожным преимуществом в 0,006 секунды.Как признался Норрис, в тренировках он не был до конца доволен настройками автомобиля, однако к квалификации ситуация улучшилась.«В тренировках я просто входил в ритм, поскольку с балансом было не всё в порядке, – признался 17-летний гонщик. – В квалификации три или четыре круга оказались удачными – в остальных, даже неплохих, были помарки.Допустим, я проехал за 50,3 секунды и сильно ошибся, после чего Илотт вырвался на полторы десятых вперед. Потом из-за проблем с резиной в медленных поворотах мне пришлось рисковать в скоростных».Максимилиану Гюнтеру не хватило 0,085 секунды до поула, однако гонщик остался доволен третьим местом.Лучший новичок прошлого года Джоэль Эрикссон сходу занял четвертое место, несмотря на первый опыт выступления на Сильверстоуне. Швед опередил Джехана Дарувалу и Гуаня Ю Чжоу.Седьмое место досталось россиянину Никите Мазепину, выступающему за команду Hitech.Первую десятку замкнули Джейк Деннис, Джоуи Моусон и Тадасукэ Макино.Джейку Хьюзу совсем чуть-чуть не хватило до топ-10, а на 12-м месте оказался дебютант Ф3 Мик Шумахер.Вторая квалификация этапа в Сильверстоуне состоится в пятницу в 15:30 по московскому времени. Старт первой гонки запланирован также на пятницу на 17:55, второй заезд состоится уже в субботу в 13:00, а третий – в воскресенье в 11:00. Поз. Пилот
Время Отст. 1. Ландо Норрис Carlin 1.50,094
2. Каллум Илотт Prema Powerteam 1.50,100 +0,006 3. Максимилиан Гюнтер Prema Powerteam 1.50,179 +0,085 4. Джоэль Эрикссон Motopark 1.50,304 +0,210 5. Джехан Дарувала Carlin 1.50,377 +0,283 6. Гуан Ю Чжоу Prema Powerteam 1.50,416 +0,322 7. Никита Мазепин HitechGP 1.50,460 +0,366 8. Джейк Деннис Carlin 1.50,481 +0,387 9. Джой Мэусон Van Amersfoort Racing 1.50,510 +0,416 10. Тадасуке Макино HitechGP 1.50,600 +0,506 11. Джейк Хьюз HitechGP 1.50,607 +0,513 12. Мик Шумахер Prema Powerteam 1.50,668 +0,574 13. Ральф Арон HitechGP 1.50,847 +0,753 14. Педро Пике Van Amersfoort Racing 1.50,915 +0,821 15. Дэвид Бекманн Van Amersfoort Racing 1.50,937 +0,843 16. Харрисон Ньюи Van Amersfoort Racing 1.50,938 +0,844 17. Фердинанд Габсбург Carlin 1.51,001 +0,907 18. Марино Сато Motopark 1.51,015 +0,921 19. Кейван Сури Motopark 1.51,792 +1,698 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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