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Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой

Протеже McLaren-Honda Ландо Норрис вырвал поул в напряженной схватке на первой квалификации сезона-2017 Европейской Ф3 в Сильверстоуне.

Норрис то и дело обменивался быстрыми временами с Каллумом Илоттом и Максимилианом Гюнтером и в итоге сумел обойти обоих с ничтожным преимуществом в 0,006 секунды.

Как признался Норрис, в тренировках он не был до конца доволен настройками автомобиля, однако к квалификации ситуация улучшилась.

«В тренировках я просто входил в ритм, поскольку с балансом было не всё в порядке, – признался 17-летний гонщик. – В квалификации три или четыре круга оказались удачными – в остальных, даже неплохих, были помарки.

Допустим, я проехал за 50,3 секунды и сильно ошибся, после чего Илотт вырвался на полторы десятых вперед. Потом из-за проблем с резиной в медленных поворотах мне пришлось рисковать в скоростных».

Максимилиану Гюнтеру не хватило 0,085 секунды до поула, однако гонщик остался доволен третьим местом.

Лучший новичок прошлого года Джоэль Эрикссон сходу занял четвертое место, несмотря на первый опыт выступления на Сильверстоуне. Швед опередил Джехана Дарувалу и Гуаня Ю Чжоу.

Седьмое место досталось россиянину Никите Мазепину, выступающему за команду Hitech.

Первую десятку замкнули Джейк Деннис, Джоуи Моусон и Тадасукэ Макино.

Джейку Хьюзу совсем чуть-чуть не хватило до топ-10, а на 12-м месте оказался дебютант Ф3 Мик Шумахер.

Вторая квалификация этапа в Сильверстоуне состоится в пятницу в 15:30 по московскому времени. Старт первой гонки запланирован также на пятницу на 17:55, второй заезд состоится уже в субботу в 13:00, а третий – в воскресенье в 11:00.
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
1.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Ландо Норрис
Carlin
1.50,094
 
2.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Каллум Илотт
Prema Powerteam
1.50,100
+0,006
3.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Максимилиан Гюнтер
Prema Powerteam
1.50,179
+0,085
4.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Джоэль Эрикссон
Motopark
1.50,304
+0,210
5.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Джехан Дарувала
Carlin
1.50,377
+0,283
6.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Гуан Ю Чжоу
Prema Powerteam
1.50,416
+0,322
7.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Никита Мазепин
HitechGP
1.50,460
+0,366
8.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Джейк Деннис
Carlin
1.50,481
+0,387
9.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Джой Мэусон
Van Amersfoort Racing
1.50,510
+0,416
10.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Тадасуке Макино
HitechGP
1.50,600
+0,506
11.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Джейк Хьюз
HitechGP
1.50,607
+0,513
12.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Мик Шумахер
Prema Powerteam
1.50,668
+0,574
13.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Ральф Арон
HitechGP
1.50,847
+0,753
14.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Педро Пике
Van Amersfoort Racing
1.50,915
+0,821
15.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Дэвид Бекманн
Van Amersfoort Racing
1.50,937
+0,843
16.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Харрисон Ньюи
Van Amersfoort Racing
1.50,938
+0,844
17.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Фердинанд Габсбург
Carlin
1.51,001
+0,907
18.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Марино Сато
Motopark
1.51,015
+0,921
19.
Ландо Норрис завоевал поул в первой квалификации Ф3 сезона-2017, Никита Мазепин – седьмой Кейван Сури
Motopark
1.51,792
+1,698

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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