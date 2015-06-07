ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Первые тесты новой машины Формулы E запланированы на октябрь Первые испытания машины Формулы E нового поколения пройдут в октябре, однако командам придётся немного подождать с тестами, сообщает AUTOSPORT. В сезоне 2018/19 в электрической гоночной серии появится новый автомобиль, разработкой которого занимается Spark Racing Technologies. Благодаря новой батарее производства McLaren Applied Technologies по ходу гоночной дистанции пилотам не придется пересаживаться по ходу дистанции из одного электромобиля в другой из-за нехватки заряда. Spark проведёт первые тесты в октябре. Компания немного отстаёт от графика из-за того, что летом прошлого года потребовалось дополнительное время на выбор поставщика батареи. Изначально в FIA хотели предоставить каждой команде по одной машине до 1 октября. Краш-тесты запланированы на 1 сентября, а первые коллективные тесты с участием всех команд должны пройти в феврале 2018 года. Омологирован новый автомобиль будет в августе 2018 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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