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"Луч-Энергия" вничью сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком"

"Луч-Энергия" вничью сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком"
Главным претендентом на титул самой миролюбивой команды весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ становится, похоже, владивостокский "Луч-Энергия". Накануне в гостевом поединке 31-го тура "тигры" сыграли вничью с нижнекамским "Нефтехимиком", которая стала для них уже пятой подряд и шестой в этом году.



На 29-ой минуте встречи точный удар Антона Килина вывел дружину Константина Емельянова вперед - 1:0, однако уже через две минуты Камиль Муллин забил ответный гол не позволил гостям увезти из Нижнекамска "запланированные" 3 очка.



Впрочем, даже ничья позволила "Лучу-Энергии" еще чуть-чуть отодвинуться от зоны вылета, поскольку наши основные конкуренты свои матчи либо проиграли, либо завершили миром.



Следующую игру "Луч-Энергия" проведет 17 апреля в Москве против "Спартака-2".



"Нефтехимик" - "Луч-Энергия" - 1:1 (1:1)



Голы: Килин, 29 - 0:1. Муллин, 31 - 1:1.



"Нефтехимик": Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Маляка, Петролай, Корнилов, Галиакберов, Гелоян, Бабырь, Муллин.



"Луч-Энергия": Гаврилов, Кашкавал, Попов, Грицаенко, Насадюк, Пискунов, Машнев (Носов, 74), Гриднев, Пономаренко, Килин (Михалёв, 89), Столбовой (Гордиенко, 80).



Предупреждены: Корнилов, 7; Муллин, 20 - Насадюк, 64.



Главный судья: Дмитрий Недвижай (Ставрополь).



12.04.2017. 31 тур ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017.



Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик". 500 зрителей.



Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 06:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
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