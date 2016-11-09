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Новый Mercedes-Benz SL получит мягкую крышу - автоновости

Новый Mercedes-Benz SL получит мягкую крышу - автоновостиНовый Mercedes-Benz SL получит мягкую крышу

Автор фото: фирма-производитель

В отделении Mercedes-AMG решили полностью пересмотреть философию кабриолета SL, одной из самой элегантных моделей с трехлучевой звездой на радиаторной решетке, разработку нового поколения которой передали специалистам AMG от головной компании

В первую очередь кабриолет станет просторнее: вместо двух мест, у нового поколения будет посадочная формула 2+2 (два полноценных передних места и два «детских» задних). Кроме того, по словам главы Mercedes-AMG Тобиаса Моерса, в Mercedes-AMG решили отказаться от жесткого складного алюминиевого верха в пользу классической мягкой складной крыши.

Новое поколение кабриолета SL будет построено на модульной платформе MSA (Modular Sportcars Architecture), которая является развитием платформы MRA, на которой, в частности построено новое поколение Mercedes-Benz Е-класса. Благодаря гибкости, платформа MSA может использоваться как для небольших спорткаров, таких как SLC, так и для полноразмерных.

Базовой версией нового Mercedes-Benz SL станет вариант с новым 3-литровым двигателем мощностью 365 л.с. (SL300). Его более мощный вариант (435 л.с.) будет устанавливаться на версию SL400. Топовым среди «гражданских» вариантов станет SL500 с 4-литровым битурбо V8 мощностью около 450 л.с.

Также, будет выпущено две версии Mercedes-AMG. SL63 получит 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 500 л.с., а SL65 — 6-литровый V12 мощностью более 600 л.с.

Вероятнее всего, новое поколение Mercedes-Benz SL будет представлено в конце 2019 года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:52      |      Категория:  Автоновости
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