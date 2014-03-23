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Нельсон Мейсон стал 12-м и последним участником Формулы 3.5 V8 в 2017-м

Канадский гонщик Нельсон Мейсон присоединился к команде Формулы 3.5 V8 Teo Martin Motorsport, таким образом, в сезоне-2017 на старт выйдут всего 12 автомобилей.

Последние два года серия переживает серьезный кризис, возникший в результате отказа от нее компании Renault. Даже действующая чемпионская команда Arden приняла решение не участвовать в сезоне-2017.

Однако для Мейсона подобный расклад не является проблемой. Как признался пилот, он рад заключению нового контракта.

«Если честно, я пока даже не верю этому, – заявил канадец. – Ничто меня так не радует, как возможность представлять Teo Martin на стартовой решетке Мировой серии.

Формула 3.5 V8 – ключевая категория для лучших мировых серий. Я стремился к этому, и сейчас мечта осуществилась!»

В прошлом году чемпионом серии стал Том Дильманн.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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