ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нельсон Мейсон стал 12-м и последним участником Формулы 3.5 V8 в 2017-м Канадский гонщик Нельсон Мейсон присоединился к команде Формулы 3.5 V8 Teo Martin Motorsport, таким образом, в сезоне-2017 на старт выйдут всего 12 автомобилей. Последние два года серия переживает серьезный кризис, возникший в результате отказа от нее компании Renault. Даже действующая чемпионская команда Arden приняла решение не участвовать в сезоне-2017. Однако для Мейсона подобный расклад не является проблемой. Как признался пилот, он рад заключению нового контракта. «Если честно, я пока даже не верю этому, – заявил канадец. – Ничто меня так не радует, как возможность представлять Teo Martin на стартовой решетке Мировой серии. Формула 3.5 V8 – ключевая категория для лучших мировых серий. Я стремился к этому, и сейчас мечта осуществилась!» В прошлом году чемпионом серии стал Том Дильманн.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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