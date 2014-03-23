Нельсон Мейсон стал 12-м и последним участником Формулы 3.5 V8 в 2017-м
Канадский гонщик Нельсон Мейсон присоединился к команде Формулы 3.5 V8 Teo Martin Motorsport, таким образом, в сезоне-2017 на старт выйдут всего 12 автомобилей.Последние два года серия переживает серьезный кризис, возникший в результате отказа от нее компании Renault. Даже действующая чемпионская команда Arden приняла решение не участвовать в сезоне-2017.Однако для Мейсона подобный расклад не является проблемой. Как признался пилот, он рад заключению нового контракта.«Если честно, я пока даже не верю этому, – заявил канадец. – Ничто меня так не радует, как возможность представлять Teo Martin на стартовой решетке Мировой серии.Формула 3.5 V8 – ключевая категория для лучших мировых серий. Я стремился к этому, и сейчас мечта осуществилась!»В прошлом году чемпионом серии стал Том Дильманн.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Бейсбольная команда «Морские львы» ДЮСШ "Водник" г. Находка приняла участие в Первенстве России в г. Балашиха (Московская обл.). В соревнованиях участвовало юноши 13-15 лет. Команда ДЮСШ "Водник" под...
Бывший руководитель команды Ф1 Minardi, в которой в свое время дебютировал Фернандо Алонсо, Джанкарло Минарди рассказал, что основным претендентом на место в Mercedes после ухода Нико Росберга видит...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!