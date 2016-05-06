ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Паскаль Верляйн: Нельзя критиковать человека, если ты ничего не знаешь о его травме Пилот Sauber Паскаль Верляйн жестко ответил всем тем, кто критиковал его за решение пропустить Гран При Австралии и Гран При Китая. В результате аварии в Гонке чемпионов-2017 немец получил серьезную травму спины и пропустил первый блок предсезонных тестов в Барселоне. После пятничных тренировок Паскаль заявил, что не поедет гонку в Мельбурне по причине недостаточной физической подготовки. Позднее стало известно, что Верляйн не выступит и в Шанхае. На первом блоке тестов, а также в Австралии и Китае его в кокпите C36 заменял резервный гонщик Ferrari Антонио Джовинацци. А на неделе швейцарская команда объявила о возвращении немца. Официально: Паскаль Верляйн вернется в состав Sauber в Бахрейне «Мне все равно, что говорят остальные, потому что они не осведомлены о моей ситуации, но при этом продолжают давать комментарии на эту тему, – цитирует Паскаля Sky Sports. – На мой взгляд, это было правильное решение, которое я принял совместно с Монишей [Кальтенборн] и Тото [Вольфом]. Если ты не знаешь, какие травмы получил человек, то не стоит критиковать его. Все предельно просто: вы думаете, что если бы у меня банально болели мышцы, то Sauber и Mercedes позволили мне не участвовать в гонках?» Верляйн подтвердил перелом позвонка, сказав: «Конечно, ты сразу это чувствуешь. А если у тебя уже был такой перелом в прошлом, то болевые ощущения длятся дольше. Но сейчас с медицинской точки зрения со мной все хорошо. Немного беспокоят лишь мышцы на месте, где случился перелом кости. Эти боли проходят, если ты не соревнуешься, но возникают снова, когда ты возвращаешься к нагрузкам. Однако сейчас я настроен позитивно. Гонка в Бахрейне будет первой для меня в 2017-м. Обычно чем больше гонок ты проезжаешь, тем легче тебе становится. Я думаю, что буду чувствовать себя нормально в машине. Сейчас у меня ничего не болит, и это самое главное. Гоночное полотно в Сахире гладкое, без особых кочек. Тут немного жарко, но в целом условия нормальные».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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