Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Паскаль Верляйн: Нельзя критиковать человека, если ты ничего не знаешь о его травме

Пилот Sauber Паскаль Верляйн жестко ответил всем тем, кто критиковал его за решение пропустить Гран При Австралии и Гран При Китая.

В результате аварии в Гонке чемпионов-2017 немец получил серьезную травму спины и пропустил первый блок предсезонных тестов в Барселоне. После пятничных тренировок Паскаль заявил, что не поедет гонку в Мельбурне по причине недостаточной физической подготовки. Позднее стало известно, что Верляйн не выступит и в Шанхае.

На первом блоке тестов, а также в Австралии и Китае его в кокпите C36 заменял резервный гонщик Ferrari Антонио Джовинацци. А на неделе швейцарская команда объявила о возвращении немца.

Официально: Паскаль Верляйн вернется в состав Sauber в Бахрейне

«Мне все равно, что говорят остальные, потому что они не осведомлены о моей ситуации, но при этом продолжают давать комментарии на эту тему, – цитирует Паскаля Sky Sports. – На мой взгляд, это было правильное решение, которое я принял совместно с Монишей [Кальтенборн] и Тото [Вольфом].

Если ты не знаешь, какие травмы получил человек, то не стоит критиковать его. Все предельно просто: вы думаете, что если бы у меня банально болели мышцы, то Sauber и Mercedes позволили мне не участвовать в гонках?»

Верляйн подтвердил перелом позвонка, сказав: «Конечно, ты сразу это чувствуешь. А если у тебя уже был такой перелом в прошлом, то болевые ощущения длятся дольше.

Но сейчас с медицинской точки зрения со мной все хорошо. Немного беспокоят лишь мышцы на месте, где случился перелом кости. Эти боли проходят, если ты не соревнуешься, но возникают снова, когда ты возвращаешься к нагрузкам. Однако сейчас я настроен позитивно.

Гонка в Бахрейне будет первой для меня в 2017-м. Обычно чем больше гонок ты проезжаешь, тем легче тебе становится. Я думаю, что буду чувствовать себя нормально в машине. Сейчас у меня ничего не болит, и это самое главное.

Гоночное полотно в Сахире гладкое, без особых кочек. Тут немного жарко, но в целом условия нормальные».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Предварительные результаты регаты
6-05-2016, 18:00, Спорт
В Таганроге полным ходом идет традиционная всероссийская регата «Весенние паруса» – квалификация на Спартакиаду спортивных школ – этап отбора в молодежную сборную 2016 в классах Лазер 4.7м,...
Подробнее
Артемовские футболисты закрыли сезон уверенной победой
12-10-2016, 18:49, Спорт
В Уссурийске на стадионе «Локомотив» прошел турнир по футболу «Золотая осень Уссурийска» среди ребят 2005 г.р., который завершал сезон игр на свежем воздухе. Собралось пять сильнейших команд в этой...
Подробнее
1-08-2014, 18:46, Спорт
ХК «Адмирал», проводящий тренировочный сбор в Финляндии, определился с соперниками по товарищеским встречам. 5 августа в 18:30 (6 августа в 02:30 по времени Владивостока) «моряки» померятся силами с...
Подробнее
Технические новинки Гран При Австралии
16-03-2015, 01:01, Спорт
В первый день дебютного уик-энда сезона Ф1 в Австралии технический эксперт AUTOSPORT Крэг Скарборо внимательно присмотрелся к новым машинам команд и отметил ряд новинок......
Подробнее
Крис Мик заканчивает субботу лидером Ралли Португалия после 15 СУ
22-05-2016, 06:54, Спорт
Крис Мик завершил сегодняшний день Ралли Португалия с преимуществом в 43,5 секунды, тогда как трехкратный чемпион мира Себастьен Ожье сумел немного сократить свое отставание от Мика. Несмотря на...
Подробнее
Джолион Палмер будет выступать за Lotus в пятничных тренировках
21-01-2015, 01:42, Спорт
Джолион Палмер стал тест-пилотом Lotus F1 и проведёт в предстоящем сезоне несколько пятничных тренировок...
Подробнее
В «Адмирал» перейдут игроки из «Амура»
16-06-2015, 12:59, Спорт
Руководством хоккейного клуба «Адмирал» принято решение о проведении обмена игроками с хоккейным клубом «Амур». В результате достигнутых договоренностей в «Адмирал» перейдут – нападающие Дмитрий...
Подробнее
В первенстве по пулевой стрельбе среди кадетских классов Находки самыми меткими стали «спасатели»
28-11-2015, 08:44, Спорт
Организаторами соревнований выступили отдел по физической культуре и спорту совместно с управлением образования администрации Находки и городской федерацией практической стрельбы. Первенство города –...
Подробнее
Toyota, Porsche и Audi нацелены на плотную борьбу в финале WEC
30-11-2014, 23:56, Спорт
Новоиспеченный чемпион мира в гонках на выносливость Энтони Дэвидсон ожидает очень плотную борьбу в финале сезона на Интерлагосе сегодня вечером. Дэвидсон вместе с Себастьеном Буэми гарантировали...
Подробнее
Себастьен Лёб прокомментировал свой дебютный поул в WTCC
28-06-2015, 05:42, Спорт
Пилот Citroen Racing Себастьен Лёб в этот уик-энд впервые выиграл квалификацию в мировом Туринге, опередив двух лидеров сезона Ивана Мюллера и Хосе-Марию Лопеса, тем самым напомнив о своих претензиях...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU