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Определились сильнейшие автомоделисты Приморья первого этапа краевых соревнований

Определились сильнейшие автомоделисты Приморья первого этапа краевых соревнований
8 и 9 апреля состоялся 1-й этап Чемпионата и Первенства Приморского края на специально оборудованной трассе для радиоуправляемых автомоделей.

Этими соревнованиями открылся уличный сезон 2017 года. Они проходили сразу на двух площадках – в форте №7 во Владивостоке и на «Станции юных техников» в Уссурийске.

В Чемпионате и Первенстве приняли участие около полусотни спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Находки, Артема, Спасска-Дальнего. В Первенстве участвовали юные автомоделисты 9-15 лет, а в Чемпионате состязались спортсмены старше 16 лет.

Мероприятие привлекло немало опытных автомоделистов, имеющих за плечами выезды на всероссийские состязания в Москву и Санкт-Петербург и неоднократно попадавших в десятку лучших представителей спорта в стране, среди которых чемпион России в дисциплине On Road Андраник Долуханян из Уссурийска, а также бронзовый призер национального чемпионата среди владельцев внедорожников Алексей Чайка из Влдивостока.

Личное Первенство определялось во всех классах моделей. В командном зачете спортсмены могли выступать не более чем в двух классах. Соревнования проводились в следующих классах радиоуправляемых моделей: «РЦБ», «РЦЕ - 12», «ТС - 10сток», «Багги - 10 Э», «Багги - 8 Э», «Багги - 8 Д», «SC - 10 - 2WD», «SC - 10 - 4WD».

В заключительный этап попали шесть сильнейших спортсменов: им предстояло еще трижды преодолеть нужную дистанцию. По итогам первого этапа определились победители и призеры во всех классах.

Следующий тур краевых соревнований состоится 29 апреля. Заезды Off Road пройдут вблизи форта № 7 музея «Владивостокская крепость», а гонки On Road состоятся 30 апреля также во Владивостоке на асфальтовой площадке (ул. Гамарника, 4). Заключительный, четвертый этап соревнований, который запланирован на 21-22 сентября, примет Арсеньев.


Результаты первого этапа Чемпионата и Первенства Приморского края:

«БАГГИ – 10 Э»:

1. Максим Чан г. Владивосток

2. Иван Гужель г. Арсеньев

3. Артём Зильберт г. Арсеньев

«БАГГИ – 10 Э» Юниоры:

1. Александр Тхорик г. Арсеньев

2. Дмитрий Гринёв г. Арсеньев

3. Евгений Буханков г. Арсеньев

«SC – 10 – 2WD» Юниоры:

1. Максим Чан г. Владивосток

2. Иван Воронин г. Владивосток

3. Константин Семёнов г. Владивосток

«SC – 10 – 2WD»:

1. Константин Половников г. Владивосток

2. Константин Бойко г. Владивосток

3. Владимир Мельников г. Арсеньев

«SC – 10 – 4WD»:

1. Игорь Матвеев г. Владивосток

2. Илья Чернышев г. Владивосток

3. Константин Зенкевич г. Владивосток

«БАГГИ – 8 Д»:

1. Алексей Чайка г. Владивосток

2. Роман Соловьёв г. Находка

3. Василий Кузьменко г. Владивосток

«БАГГИ – 8 Э»:

1. Константин Половников г. Владивосток

2. Дмитрий Петкевич г. Владивосток

3. Артём Зильберт г. Арсеньев

«РЦЕ - 10»:

1. Константин Латышов г. Уссурийск

2. Валерий Лесогоров г. Владивосток

3. Андрей Бирюк г. Владивосток

«РЦЕ - 12»:

1. Алексей Головченко г. Спасск -Дальний

2. Иван Воронин г. Владивосток

3. Константин Семёнов г. Владивосток

«ТС - 10»:

1. Андраник Долуханян г. Уссурийск

2. Алексей Чайка г. Владивосток

3. Константин Половников г. Владивосток

«ТС – 10 - Сток»:

1. Василий Гордиенко г. Владивосток

2. Николай Шаповалов г. Владивосток

3. Данил Бровко г. Спасск -Дальний

«ТС -10 – Сток» Юниоры:

1. Кристина Смирнова г. Уссурийск

2. Максим Чан г. Владивосток

3. Иван Воронин г. Владивосток

«РЦБ»:

1. Иван Воронин г. Владивосток

2. Артур Задорин г. Владивосток

3. Александр Мельников г. Владивосток



Полная информация на сайте ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" http://ducpk.ru/

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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