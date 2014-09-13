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Хуан-Пабло Монтойя: Алонсо нужно понять специфику овального трека

Двукратный победитель гонки «500 миль Индианаполиса» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что предложил помощь Фернандо Алонсо в подготовке к старту на «Старой кирпичнице».

Накануне, в среду, было неожиданно объявлено о том, что испанец, выступающий за McLaren в Формуле 1, 28 мая примет участие в знаковой гонке IndyCar.

По мнению Монтойи, Алонсо будет конкурентоспособен, но ему придётся привыкнуть к некоторым особенностям выступления на овале.

«Я написал ему смс-сообщение сразу, как только услышал эту новость, но не думаю, что понадобится моя помощь, – цитирует Монтойю AUTOSPORT. – Если ты уверен в своих силах, то не нуждаешься в советах со стороны.

Алонсо – потрясающий гонщик, я могу долго рассказывать о временах, когда мы гонялись вместе на одной трассе. Ему нужно просто понять специфику овального трека, в частности разобраться в технике преследования.

В гостях за океаном: Гонщики Формулы 1 в "500 миль Индианаполиса"

Думаю, с настройкой машины у него проблем быть не должно. Но в «Инди-500» очень важен баланс автомобиля в трафике. Это интересное чувство.

Непривычнее всего на овале стремление к недостаточной поворачиваемости, поскольку в Ф1 гонщики всегда хотят, чтобы машина была идеально сбалансирована. Это нужно для того, чтобы чувствовать себя свободно в скоростных поворотах.

Но Фернандо очень хороший и опытный гонщик, так что он справится».
Хуан-Пабло Монтойя: Алонсо нужно понять специфику овального трека
© autosport.com

Как считает Монтойя, у Алонсо не должно возникнуть проблем с адаптацией в высоким скоростям на овале, тем более учитывая, насколько быстрыми стали машины в Формуле 1 в этом году.

«В Спа и Сильверстоуне много скоростных поворотов, – продолжил колумбиец. – В этом году за счёт большего сцепления с трассой машины стали быстрее в поворотах, поэтому у него не возникнет проблем.

Но в «Инди-500» многое зависит от того, насколько ты хорош в плотной группе.

На мой взгляд, для начала Фернандо стоило бы провести тесты на дорожной трассе, чтобы просто привыкнуть к машине. Потому что в Индианаполисе ему придётся адаптироваться к техническим особенностям овала – это сама по себе сложная задача».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:41      |      Категория:  Все новости » Спорт
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