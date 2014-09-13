Любителей плавания в открытой воде приглашают переплыть Амурский залив

Началась регистрация участников на ежегодный марафонский 12-километров заплыв через Амурский залив, который состоится 24 июня 2017 года во Владивостоке.





Регистрация участников на сайте www.seaswim.ru





Организаторы мероприятия - федерация подводного спорта Приморского края и Дальневосточный клуб подводной охоты «Шаркфин» при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока.





В заплыве готовятся принять участие порядка 300 человек, в том числе и гости из других стран. Опытные пловцы переплывут Амурский залив от мыса Песчаного до мыса Бурного, а для начинающих есть легкая версия морской дистанции на 1 километр.





К участию в заплыве допускаются юноши и девушки, мужчины и женщины, имеющие спортивный разряд по плаванию не ниже первого. Предусмотрен командный зачет, состав команды – 5 человек. Все участники могут использовать специальное снаряжение, например, ласты, маску, дыхательную трубку и гидрокостюм. Прогнозируемая температура воды от 15С до 18С.





Медицинский допуск - обязательное условие участия в этом трудном испытании. Каждый пловец должен заранее пройти обследование и получить медицинскую справку с личной печатью и подписью врача и штампом медицинского учреждения, с допуском к соревнованиям по плаванию на период проведения.





Абсолютный победитель заплыва на 12 км награждается ценным призом 30000 рублей. Все участники, которые впервые полностью проплывут максимальную дистанцию, будут награждены уникальными значками - «Покоритель Амурского залива».





Ознакомиться с историей марафонского заплыва через Амурский залив можно на сайте www.sharkfin.ru





Дополнительная информация по телефону +7-902-556-77-76, федерация подводного спорта Приморского края





