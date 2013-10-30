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Друг семьи - автоновости

Друг семьи - автоновостиКонцепт SsangYong XAVL - Друг семьи

Крупный 7-местный шоу-кар SsangYong XAVL ориентирован на большие семьи, любящие путешествия

Во внешности новомодного «корейца» объединены черты кроссовера и минивэна, привод предусмотрен только передний, но высокий клиренс и внедорожная защита сигнализируют о том, что автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности. Оформление экстерьера XAVL кажется излишне витиеватым. Салону же, напротив, свойственна немецкая упорядоченность, к тому же в нем достаточно просторно: колесная база 2775 мм позволила установить практически полноценный третий ряд. Моторная линейка состоит из 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов. Трансмиссия – «механика» и «автомат». Наконец, анонсирован богатый набор современных электронных ассистентов, включая системы автоматического торможения, контроля рядности и адаптивную оптику.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 16:58      |      Категория:  Автоновости
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