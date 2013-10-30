ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Друг семьи - автоновости Концепт SsangYong XAVL - Друг семьи



Крупный 7-местный шоу-кар SsangYong XAVL ориентирован на большие семьи, любящие путешествия Во внешности новомодного «корейца» объединены черты кроссовера и минивэна, привод предусмотрен только передний, но высокий клиренс и внедорожная защита сигнализируют о том, что автомобиль приспособлен для езды по пересеченной местности. Оформление экстерьера XAVL кажется излишне витиеватым. Салону же, напротив, свойственна немецкая упорядоченность, к тому же в нем достаточно просторно: колесная база 2775 мм позволила установить практически полноценный третий ряд. Моторная линейка состоит из 4-цилиндровых бензиновых и дизельных моторов. Трансмиссия – «механика» и «автомат». Наконец, анонсирован богатый набор современных электронных ассистентов, включая системы автоматического торможения, контроля рядности и адаптивную оптику.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:58 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ На днях мы уже сообщали, что руководство компании Audi официально подтвердило планы по производству трех новых моделей: собственную версию компакта Volkswagen up!, а также кроссоверов Q6 и Q8.... Подробнее Впрочем, на стенде компании будет выставлен только прототип, серийная же версия выйдет чуть позже.... Подробнее Индийский автогигант Tata Motors собирается создать собственный автомобиль-беспилотник.... Подробнее Пока неизвестно, выйдет ли новинка на российский авторынок.... Подробнее Государственная автоинспекция города Москвы провела масштабную облаву на автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения в области безопасности.... Подробнее Kia создала отдельный бренд для разработки технологий в сфере беспилотных автомобилей.... Подробнее Новые правила относительно лиц, которым запрещено управление автомобилем по медицинским показаниям, вступили в силу.... Подробнее В первом квартале 2015 года в Россию было ввезено почти в полтора раза меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.... Подробнее Компания Sunbeam в числе прочих стояла у истоков английского автопрома. Детище Джона Марстона начало с производства велосипедов и мотоциклов в 1888 году, а спустя 13 лет подготовило первую серийную... Подробнее Самой популярной из китайских марок автомобилей по итогам первого квартала признана Chery.... Подробнее