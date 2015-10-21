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13 апреля «Спартак-Приморье» начнет домашнюю серию матчей 1/2 финала Суперлиги с БК «Университет-Югра»

13 апреля «Спартак-Приморье» начнет домашнюю серию матчей 1/2 финала Суперлиги с БК «Университет-Югра»
В четверг, 13 апреля, «Спартак-Приморье» начнет домашнюю серию матчей 1/2 финала Суперлиги с БК «Университет-Югра» (Сургут). Начало встречи в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Серия в Сургуте началась с победы «Университета» - 83:75, во втором матче «Спартак-Приморье» взял реванш – 101:91 и сравнял счет в серии до трех побед – 1:1.



Прямую видеотрансляцию смотрите на сайте http://www.spartakbasket.ru/



Представляем соперника. «Университет-Югра» (Сургут)



«Университет-Югра» - один из старейших и титулованных клубов Суперлиги. В 2004 году «студенты» выиграли чемпионат, потом четыре раза завоёвывали серебряные медали, дважды – бронзовые. Также в активе сургутян есть 8 сезонов в элите российского баскетбола.



В сезоне 2010/11 «Спартак-Приморье» и «Университет-Югра» играли в финале Суперлиги. Нашей команде понадобилось два матча для победы в серии, первая игра во Владивостоке завершилась со счетом 86:67, вторая в Сургуте – 82:67 в пользу нашей команды. Приморцы после этого сезона пошли на повышение в ПБЛ, а «Университет-Югра» продолжил собирать коллекцию серебряных медалей Суперлиги. В минувшем сезоне «Университет-Югра» занял 3 место по результатам регулярного чемпионата, но проиграл на первой стадии плей-офф «ТЕМП-СУМЗ» и в итоге в утешительном плей-офф занял 7 место.



В этом сезоне сургутяне завершили «регулярку» на втором месте и на этот раз обыграли «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в четвертьфинале, выиграв серию со счетом 3:1. В регулярном чемпионате команда Сергея Ольхова одержала 16 побед и потерпела 6 поражений, такой же показатель оказался и у «Новосибирска», который оказался выше за счет лучшего показателя в личных встречах.



Последний раз «Спартак-Приморье» обыгрывал «Университет» 2 года назад – 3 апреля 2015 года предпоследний матч «регулярки» в Сургуте завершился победой нашей команды со счетом 76:72. Эта победа досрочно гарантировала «Спартаку» последнюю путевку в плей-офф, а сургутян наоборот лишила шансов на попадание в «восьмерку».



В составе «Университета» в этом сезоне выступают четыре игрока, ранее защищавших цвета приморского «Спартака», это центровые Александр Савенков и Александр Семченко, нападающие Илья Сыроватко и Илья Александров. В составе нашей команды только Владимир Белов ранее выступал в составе «Университета».



Лидерами «Университета-Югры» по статистическим показателям являются: Никола Лепоевич (22,8 очка, 3,8 подбора, 2 передачи в среднем за игру), Линас Лекавичус (12,7 очка, 6,6 подбора, 3,8 передачи) и Андрей Иванов (10,8 очка, 3,2 подбора, 1,3 передачи, 1,6 перехвата).



История встреч

Соотношение побед/поражений: 12/18, 2408-2465 (-57)



16.11.2003 Суперлига Б. «Университет» - «Спартак ВГУЭС» 88:62

17.11.2003 Суперлига Б. «Университет» - «Спартак ВГУЭС» 75:66

22.03.2004 Суперлига Б. «Спартак ВГУЭС» - «Университет» 76:72

23.03.2004 Суперлига Б. «Спартак ВГУЭС» - «Университет» 66:70

08.11.2005 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 84:86

16.04.2006 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 98:103

19.04.2006 СЛА 9-13. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 109:94

21.05.2006 СЛА 9-13. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 105:85

11.12.2006 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 90:53

07.02.2007 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 81:72

04.12.2007 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 66:70

27.01.2008 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 97:88

17.12.2008 Суперлига А. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 95:91

28.02.2009 Суперлига А. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 88:61

25.12.2010 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 80:89

26.12.2010 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 75:74

06.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 73:69

07.04.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 82:83

25.05.2011 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 86:67

30.05.2011 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 67:82

24.10.2013 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 69:73

12.03.2014 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 81:76

09.01.2015 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 74:71

03.04.2015 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 72:76

05.11.2015 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 82:79

12.01.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 78:81 1ОТ

06.12.2016 Суперлига. «Спартак-Приморье» - «Университет-Югра» 89:92 1ОТ

07.03.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 90:65

08.04.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 83:75

09.04.2017 Суперлига. «Университет-Югра» - «Спартак-Приморье» 91:101



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:09      |      Категория:  Все новости » Спорт
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