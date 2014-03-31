Тото Вольф: Нас ждёт интересная борьба с Ferrari по ходу всего сезона
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф в преддверии Гран При Бахрейна поделился ожиданиями от продолжения противостояния с командой Ferrari«В Китае нам удалось нанести ответный удар в сражении с Ferrari, – цитирует Вольфа официальный сайт Формулы 1. – У нас примерно одинаковый темп и я ожидаю, что расклад сил будет меняться от трассы к трассе по ходу всего сезона.Нас ждёт интересная борьба – это здорово для болельщиков и всей нашей команды. Мы все очень взволнованы этим сражением.Позади две первых гонки и счёт между Mercedes и Ferrari сейчас составляет 1:1. После этапов, прошедших на двух совершенно разных трассах в абсолютно разных условиях, понятно, что разрыв минимален и решающую роль может сыграть любая деталь.Мы лидируем в Кубке конструкторов с отрывом в одно очко – это не слишком комфортное преимущество. Наша команда будет работать над развитием машины и устранением ошибок, продолжая прогрессировать. Будучи отстающим, чемпионом не станешь. Вся борьба только начинается».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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