ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Нас ждёт интересная борьба с Ferrari по ходу всего сезона Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф в преддверии Гран При Бахрейна поделился ожиданиями от продолжения противостояния с командой Ferrari «В Китае нам удалось нанести ответный удар в сражении с Ferrari, – цитирует Вольфа официальный сайт Формулы 1. – У нас примерно одинаковый темп и я ожидаю, что расклад сил будет меняться от трассы к трассе по ходу всего сезона. Нас ждёт интересная борьба – это здорово для болельщиков и всей нашей команды. Мы все очень взволнованы этим сражением. Позади две первых гонки и счёт между Mercedes и Ferrari сейчас составляет 1:1. После этапов, прошедших на двух совершенно разных трассах в абсолютно разных условиях, понятно, что разрыв минимален и решающую роль может сыграть любая деталь. Мы лидируем в Кубке конструкторов с отрывом в одно очко – это не слишком комфортное преимущество. Наша команда будет работать над развитием машины и устранением ошибок, продолжая прогрессировать. Будучи отстающим, чемпионом не станешь. Вся борьба только начинается».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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