Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Тото Вольф: Нас ждёт интересная борьба с Ferrari по ходу всего сезона

Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф в преддверии Гран При Бахрейна поделился ожиданиями от продолжения противостояния с командой Ferrari

«В Китае нам удалось нанести ответный удар в сражении с Ferrari, – цитирует Вольфа официальный сайт Формулы 1. – У нас примерно одинаковый темп и я ожидаю, что расклад сил будет меняться от трассы к трассе по ходу всего сезона.

Нас ждёт интересная борьба – это здорово для болельщиков и всей нашей команды. Мы все очень взволнованы этим сражением.

Позади две первых гонки и счёт между Mercedes и Ferrari сейчас составляет 1:1. После этапов, прошедших на двух совершенно разных трассах в абсолютно разных условиях, понятно, что разрыв минимален и решающую роль может сыграть любая деталь.

Мы лидируем в Кубке конструкторов с отрывом в одно очко – это не слишком комфортное преимущество. Наша команда будет работать над развитием машины и устранением ошибок, продолжая прогрессировать. Будучи отстающим, чемпионом не станешь. Вся борьба только начинается».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В RBR считают наказание Риккардо слишком суровым
31-03-2014, 13:30, Спорт
Босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает штраф Даниэля Риккардо, из-за которого он потеряет десять позиций на старте Гран При Бахрейна, слишком суровым наказанием за небольшую провинность....
Подробнее
7-02-2017, 10:45, Спорт
Омский «Авангард» для «моряков» - соперник принципиальный. За «ястребов» в своё время выступали (и успешно) Виктор Александров, Вадим Краснослободцев, Николай Глухов, Самвел Мнацян, Максим Казаков,...
Подробнее
«Приморочка» проиграла в первом матче «Сахалину»
10-01-2015, 23:09, Спорт
«Приморочка» проиграла в первом матче 11 тура «Сахалину» на своей площадке, но при этом в двух партиях показала себя неуступчивым соперником. Исключением в матче стал первый сет, в котором наша...
Подробнее
В Приморье подготовят профессиональных судей для центров ГТО
11-03-2016, 10:42, Спорт
Принимать нормы ГТО в Приморье должны судьи, которые прошли специальную подготовку. Такую задачу поставил губернатор Владимир Миклушевский на заседании администрации Приморского края. Как доложила...
Подробнее
На озере Теплом гребцы на «драконах» закрыли летний сезон
5-10-2016, 06:55, Спорт
Краевые соревнования прошли в поселке Лозовый Партизанского городского округа и собрали более 250 участников со всего Приморья. С самого утра на базе «Олимпийской» царило оживление. Сюда съезжались...
Подробнее
Льюис Хэмилтон появится в популярной игре Call of Duty
19-10-2016, 03:48, Спорт
Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон станет героем популярной видеоигры Call of Duty, очередная часть которой увидит свет 4 ноября. Хэмилтон появится в шести эпизодах 13-й части игры под названием...
Подробнее
С 8 Марта! Поздравление директора департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова
7-03-2015, 10:49, Спорт
Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником - 8 Марта! Этот праздник олицетворяет любовь и уважение к женщине. Все самое лучшее в этом мире неразрывно...
Подробнее
В сети появились первые снимки новой машины Porsche LMP1
28-03-2017, 03:50, Спорт
Сегодня в сеть попали первые шпионские фотографии нового автомобиля Porsche LMP1 с обновленной аэродинамикой, сообщает AUTOSPORT.com. Фотографии машины Porsche 919 Hybrid были сделаны на тестах в...
Подробнее
Акция «Спортивный класс» продолжается в Приморье
25-12-2014, 01:43, Спорт
Завтра, 25 декабря, в рамках акции «Спортивный класс», чемпионы мира по кудо Гегам Манавазян и Константин Караульных дадут мастер-класс школьникам в Лесозаводске. Акция «Спортивный класс» будет...
Подробнее
Приморские спортсменки клуба «Тигры Владивостока» завоевали «золото» чемпионата мира по гребле на «драконах»
29-08-2014, 23:04, Спорт
В г. Познань (Польша) на озере Мальта проходит XII Чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон». Приморский край и Россию на соревнованиях представляет женская сборная команда спортивного клуба...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU